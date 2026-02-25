WIDEO

Starcie Cieszyńskiego i Gramatyki w obronie mObywatela. "Michał, więcej pracy w ministerstwie, a mniej na Tiktoku"

  • Polityka
  • opublikowano:
Janusz Cieszyński i Michał Gramatyka - kadry z nagrań polityków w sporze o przyszłość mObywatela / autor: screen z X/jciesz
Janusz Cieszyński i Michał Gramatyka - kadry z nagrań polityków w sporze o przyszłość mObywatela / autor: screen z X/jciesz

Janusz Cieszyński skrytykował kierunek zmian zaproponowany przez rząd. „To sytuacja bezprecedensowa. Mamy aplikację mObywatel,(…) której zazdroszczą nam za granicą (…) i ta aplikacja ma być zamykana” - mówił poseł PiS i były minister cyfryzacji. Komentował w ten sposób zapisy w projekcie nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Chodzi o nową unijną aplikację, która zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji ma być udostępniona dla obywateli. Do jego wypowiedzi odniósł się Michał Gramatyka. Wiceszef resortu nazwał ją „dezinformacją”. Szybko jednak spotkał się z ripostą Cieszyńskiego, który właśnie przeprowadzał kontrolę poselską w miejscu pracy Gramatyki.

Cieszyński vs. Gramatyka

Były szef ministerstwa i obecny wiceminister stoczyli ze sobą „pojedynek” w mediach społecznościowych w sprawie aplikacji mObywatel.

Uwaga na dezinformację

— tak zaanonsował wypowiedź Janusza Cieszyńskiego, byłego ministra cyfryzacji, Michał Gramatyka, obecny wiceminister cyfryzacji z Polski 2050.

W tym miejscu wyemitował fragment informacji od posła PiS, który mówił, że 11 milionów obywateli może zostać pozbawionych aplikacji mObywatel.

Pamiętasz Janusz, jak chwaliłem twoje dokonania jako ministra cyfryzacji w rządzie PiS-u? Wiesz, dlaczego to robiłem, bo uważam, że nie wszystko nadaje się na polityczne spiny; mObywatel był, jest i będzie, jest naszą wspólną własnością. Daj sobie spokój, zostaw ludziom mObywatela. Tak będzie dużo lepiej, wierz mi.

— mówił Michał Gramatyka na Tiktoku.

Wyniki kontroli poselskiej pozna niedługo cała Polska”

Jego wypowiedź szybko spotkała się z ripostą Janusza Cieszyńskiego, który odpowiedział mu z miejsca pracy Gramatyki, czyli gmachu Ministerstwa Cyfryzacji.

Michał, więcej pracy w ministerstwie, a mniej na Tiktoku. Wtedy będziesz więcej wiedział, co się dzieje w resorcie. W ustawie, którą opublikowaliście, jest dokładnie to, o czym mówiłem, czyli likwidacja mObywatela, a w okresie przejściowym zastąpienie jej dwiema bezużytecznymi aplikacjami. Właśnie dlatego jestem u ciebie w ministerstwie na kontroli poselskiej. A jej wyniki pozna niedługo cała Polska

— obiecał poseł PiS.

Wynika to z nieudolności rządu Tuska”

Polityk PiS przekonywał też wcześniej na konferencji prasowej, że zamiast tworzyć nowe rozwiązanie, rząd powinien zintegrować je z dotychczasową aplikacją.

Wynika to wyłącznie z jednego - nieudolności rządu DonaldaTuska, który nie ma w sobie tyle determinacji, żeby te dwie planowane aplikacje, połączyć w jedną, pod istniejącą marką mObywatel

— mówił podczas konferencji poseł Cieszyński.

Były szef resortu cyfryzacji zwrócił też uwagę, że z aplikacji korzysta obecnie 11 mln użytkowników i – jego zdaniem – część usług może nie znaleźć się w nowym systemie.

Oczekujemy, że w mObywtelu zostanie dodany moduł odpowiadający za połączenie z węzłem europejskim, kampanii informacyjnej, która powie Polakom, z czym wiąże się ta zmiana. Oczekujemy twardych danych nt. tego, jak wygląda dzisiaj wykorzystanie dowodów elektronicznych z warstwą elektroniczną i czy jest to gotowe na sytuację, w której miliony Polaków będą chciały aktywować ten portfel europejski

— podkreślił poseł PiS.

Projekt nowelizacji i eIDAS 2.0

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Celem zmian jest dostosowanie polskich przepisów do unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0, które zobowiązuje państwa UE do wdrożenia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że rozwiązania funkcjonujące w aplikacji mObywatel – oparte na przepisach krajowych – są „zasadniczo różne” od wymagań określonych w rozporządzeniu eIDAS. Resort przekazał również, że nie będzie potrzeby utrzymywania dwóch aplikacji zapewniających podobne funkcje, choć w okresie przejściowym mają one działać równolegle.

Według części ekspertów taka konstrukcja może budzić konsternację, zwłaszcza że resort intensywnie promuje mObywatela, informując o kolejnych funkcjach i rosnącej liczbie użytkowników.

11 mln użytkowników i nowe funkcje

Obecnie mObywatel ma 11 mln użytkowników. Od grudnia w aplikacji działa wirtualny asystent AI, który pomaga w wyszukiwaniu wniosków i formularzy.

Funkcjonowanie aplikacji reguluje ustawa o aplikacji mObywatel z 2023 r. Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie info.mobywatel.gov.pl, trwają prace nad kolejnymi usługami, m.in. mapą schronów, legitymacją honorowego dawcy krwi oraz Centralną Informacją Emerytalną.

CZYTAJ TEŻ: Co dalej z mObywatelem? Resort cyfryzacji zabrał głos. Cieszyński alarmuje o możliwym „cofnięciu się o rok w cyfrowym rozwoju”

Oprac. SC/X/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych