Janusz Cieszyński skrytykował kierunek zmian zaproponowany przez rząd. „To sytuacja bezprecedensowa. Mamy aplikację mObywatel,(…) której zazdroszczą nam za granicą (…) i ta aplikacja ma być zamykana” - mówił poseł PiS i były minister cyfryzacji. Komentował w ten sposób zapisy w projekcie nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Chodzi o nową unijną aplikację, która zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji ma być udostępniona dla obywateli. Do jego wypowiedzi odniósł się Michał Gramatyka. Wiceszef resortu nazwał ją „dezinformacją”. Szybko jednak spotkał się z ripostą Cieszyńskiego, który właśnie przeprowadzał kontrolę poselską w miejscu pracy Gramatyki.
Cieszyński vs. Gramatyka
Były szef ministerstwa i obecny wiceminister stoczyli ze sobą „pojedynek” w mediach społecznościowych w sprawie aplikacji mObywatel.
Uwaga na dezinformację
— tak zaanonsował wypowiedź Janusza Cieszyńskiego, byłego ministra cyfryzacji, Michał Gramatyka, obecny wiceminister cyfryzacji z Polski 2050.
W tym miejscu wyemitował fragment informacji od posła PiS, który mówił, że 11 milionów obywateli może zostać pozbawionych aplikacji mObywatel.
Pamiętasz Janusz, jak chwaliłem twoje dokonania jako ministra cyfryzacji w rządzie PiS-u? Wiesz, dlaczego to robiłem, bo uważam, że nie wszystko nadaje się na polityczne spiny; mObywatel był, jest i będzie, jest naszą wspólną własnością. Daj sobie spokój, zostaw ludziom mObywatela. Tak będzie dużo lepiej, wierz mi.
— mówił Michał Gramatyka na Tiktoku.
„Wyniki kontroli poselskiej pozna niedługo cała Polska”
Jego wypowiedź szybko spotkała się z ripostą Janusza Cieszyńskiego, który odpowiedział mu z miejsca pracy Gramatyki, czyli gmachu Ministerstwa Cyfryzacji.
Michał, więcej pracy w ministerstwie, a mniej na Tiktoku. Wtedy będziesz więcej wiedział, co się dzieje w resorcie. W ustawie, którą opublikowaliście, jest dokładnie to, o czym mówiłem, czyli likwidacja mObywatela, a w okresie przejściowym zastąpienie jej dwiema bezużytecznymi aplikacjami. Właśnie dlatego jestem u ciebie w ministerstwie na kontroli poselskiej. A jej wyniki pozna niedługo cała Polska
— obiecał poseł PiS.
„Wynika to z nieudolności rządu Tuska”
Polityk PiS przekonywał też wcześniej na konferencji prasowej, że zamiast tworzyć nowe rozwiązanie, rząd powinien zintegrować je z dotychczasową aplikacją.
Wynika to wyłącznie z jednego - nieudolności rządu DonaldaTuska, który nie ma w sobie tyle determinacji, żeby te dwie planowane aplikacje, połączyć w jedną, pod istniejącą marką mObywatel
— mówił podczas konferencji poseł Cieszyński.
Były szef resortu cyfryzacji zwrócił też uwagę, że z aplikacji korzysta obecnie 11 mln użytkowników i – jego zdaniem – część usług może nie znaleźć się w nowym systemie.
Oczekujemy, że w mObywtelu zostanie dodany moduł odpowiadający za połączenie z węzłem europejskim, kampanii informacyjnej, która powie Polakom, z czym wiąże się ta zmiana. Oczekujemy twardych danych nt. tego, jak wygląda dzisiaj wykorzystanie dowodów elektronicznych z warstwą elektroniczną i czy jest to gotowe na sytuację, w której miliony Polaków będą chciały aktywować ten portfel europejski
— podkreślił poseł PiS.
Projekt nowelizacji i eIDAS 2.0
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Celem zmian jest dostosowanie polskich przepisów do unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0, które zobowiązuje państwa UE do wdrożenia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.
W uzasadnieniu projektu wskazano, że rozwiązania funkcjonujące w aplikacji mObywatel – oparte na przepisach krajowych – są „zasadniczo różne” od wymagań określonych w rozporządzeniu eIDAS. Resort przekazał również, że nie będzie potrzeby utrzymywania dwóch aplikacji zapewniających podobne funkcje, choć w okresie przejściowym mają one działać równolegle.
Według części ekspertów taka konstrukcja może budzić konsternację, zwłaszcza że resort intensywnie promuje mObywatela, informując o kolejnych funkcjach i rosnącej liczbie użytkowników.
11 mln użytkowników i nowe funkcje
Obecnie mObywatel ma 11 mln użytkowników. Od grudnia w aplikacji działa wirtualny asystent AI, który pomaga w wyszukiwaniu wniosków i formularzy.
Funkcjonowanie aplikacji reguluje ustawa o aplikacji mObywatel z 2023 r. Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie info.mobywatel.gov.pl, trwają prace nad kolejnymi usługami, m.in. mapą schronów, legitymacją honorowego dawcy krwi oraz Centralną Informacją Emerytalną.
