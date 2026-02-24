TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Müller: Tusk chce wywołać efekt mrożący. Aby ludzie bali się nawet w prywatnych rozmowach używać argumentów

Europoseł PiS Piotr Müller uważa, że Tusk chce wywołać efekt mrożący publiczną debatę, ponieważ boi się argumentów. / autor: Fratria
Donald Tusk nie pierwszy raz ordynarnie wyraził się o osobach, które mają inne niż on poglądy. W połowie ubiegłego roku światło dzienne ujrzały nagrania z jego rozmowy z Romanem Giertychem w czasie, której miało paść słowo „zje…y”. Dziś wszystkich przeciwników SAFE nazwał „zakutymi łbami”. Dlaczego premier polskiego rządu używa takiego języka? „Tu chodzi o efekt mrożący i to jest najbardziej niebezpieczne dla debaty publicznej” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Jak wyjaśnił, chodzi o to, aby uciszyć racjonalnie myślących ludzi nawet w prywatnych rozmowach.

W programie „Bez pardonu” red. Dariusz Matuszak pytał europosła Piotra Müllera o - jego zdaniem - zbyt słabą reakcję Prawa i Sprawiedliwości na ataki propagandowe ze strony…

