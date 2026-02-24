Włodzimierz Czarzasty zapewnił Ukraińców, że Polska będzie wspierać Kijów w drodze akcesyjnej do Unii Europejskiej. Do sprawy odniósł się szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Prezydencki minister stwierdził, że marszałek Sejmu z Lewicy nie jest uprawniony do tego, by w imieniu Polski mówić o przystąpieniu Ukrainy do UE.
Podczas wystąpienia w Radzie Najwyższej Ukrainy z okazji 4. rocznicy rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji, Czarzasty stwierdził, że jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i jej rozwoju w będzie jej akcesja do Unii Europejskiej.
Polska wspiera te dążenia z całą mocą. Będziecie w Unii Europejskiej
— powiedział, zwracając się do Ukraińców.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Co za megaloman! Czarzasty „w imieniu całej demokratycznej Europy” obiecał Ukraińcom, że będą w UE. Miller krótko: „Ma chłop rozmach!”
Czarzasty wystawił na szwank reputację Polski
Zapytany o te słowa szef prezydenckiej kancelarii ocenił, że „marszałek Czarzasty chyba pomylił swoje funkcje” i że nie jest on uprawniony do tego, by w imieniu Polski mówić o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej.
Mamy do czynienia z drugą osobą w państwie i tego rodzaju wystąpienia narażają na szwank reputację państwa polskiego, bo pan marszałek Czarzasty nie występuje tam jako przedstawiciel swojego stronnictwa politycznego, tylko jako najwyższy przedstawiciel władzy ustawodawczej
— powiedział Bogucki podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim.
Ukrainę czeka „długa i trudna droga”
Rzecznik rządu zapytany o słowa Boguckiego i o to, czy marszałek Sejmu reprezentuje rząd podczas swojej wizyty w Kijowie, podkreślił, że Czarzasty przede wszystkim reprezentuje polski parlament. Zarazem zaznaczył, że sądząc po wypowiedziach marszałka, które słyszał, w sferze retorycznej może były „bardziej entuzjastyczne” niż wypowiedzi polityków PiS, ale „w kwestii meritum nie różniły się niczym od założeń polskiej polityki realizowanej od bardzo dawna”.
CZYTAJ TAKŻE: Sikorski wystawił Czarzastego? Marszałek podpisał w Kijowie deklarację. „Polska pomoże Ukrainie wejść jak najszybciej do UE”
Szłapka stwierdził również, że Rada Europejska dotychczas przyjmowała różne decyzje ws. otwartości UE na integrację Ukrainy, również w latach, gdy Polskę reprezentował w RE ówczesny premier Mateusz Morawiecki.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jakakolwiek droga integracji Ukrainy to będzie długa i trudna droga, bo zarówno UE i Ukraina muszą być do tego przygotowane, i Ukraina musi spełniać wszelkie kryteria
— dodał.
xyz/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753989-czarzasty-zapewnia-ukraine-ws-ue-bogucki-nie-jest-uprawniony
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.