Czarzasty zapewnia Ukrainę ws. akcesji do UE. Bogucki: "Tego rodzaju wystąpienia narażają na szwank reputację państwa polskiego"

Włodzimierz Czarzasty zapewnił Ukraińców, że Polska będzie wspierać Kijów w drodze akcesyjnej do Unii Europejskiej. Do sprawy odniósł się szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Prezydencki minister stwierdził, że marszałek Sejmu z Lewicy nie jest uprawniony do tego, by w imieniu Polski mówić o przystąpieniu Ukrainy do UE.

Podczas wystąpienia w Radzie Najwyższej Ukrainy z okazji 4. rocznicy rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji, Czarzasty stwierdził, że jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i jej rozwoju w będzie jej akcesja do Unii Europejskiej.

Polska wspiera te dążenia z całą mocą. Będziecie w Unii Europejskiej

— powiedział, zwracając się do Ukraińców.

Czarzasty wystawił na szwank reputację Polski

Zapytany o te słowa szef prezydenckiej kancelarii ocenił, że „marszałek Czarzasty chyba pomylił swoje funkcje” i że nie jest on uprawniony do tego, by w imieniu Polski mówić o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej.

Mamy do czynienia z drugą osobą w państwie i tego rodzaju wystąpienia narażają na szwank reputację państwa polskiego, bo pan marszałek Czarzasty nie występuje tam jako przedstawiciel swojego stronnictwa politycznego, tylko jako najwyższy przedstawiciel władzy ustawodawczej

— powiedział Bogucki podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim.

Ukrainę czeka „długa i trudna droga”

Rzecznik rządu zapytany o słowa Boguckiego i o to, czy marszałek Sejmu reprezentuje rząd podczas swojej wizyty w Kijowie, podkreślił, że Czarzasty przede wszystkim reprezentuje polski parlament. Zarazem zaznaczył, że sądząc po wypowiedziach marszałka, które słyszał, w sferze retorycznej może były „bardziej entuzjastyczne” niż wypowiedzi polityków PiS, ale „w kwestii meritum nie różniły się niczym od założeń polskiej polityki realizowanej od bardzo dawna”.

Szłapka stwierdził również, że Rada Europejska dotychczas przyjmowała różne decyzje ws. otwartości UE na integrację Ukrainy, również w latach, gdy Polskę reprezentował w RE ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jakakolwiek droga integracji Ukrainy to będzie długa i trudna droga, bo zarówno UE i Ukraina muszą być do tego przygotowane, i Ukraina musi spełniać wszelkie kryteria

— dodał.

