Według nowego sondażu pracowni Ipsos zrealizowanego na zlecenie TVP Info w likwidacji Koalicja Obywatelska jest liderem wyborczego wyścigu. Tuż za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość.
Z sondażu wynika, że 29 procent badanych chce głosować w następnych wyborach na Koalicję Obywatelską.
Przewaga największej formacji należącej do koalicji 13 grudnia nad drugim Prawem i Sprawiedliwością nie jest jednak duża. Chęć oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 26 procent Polaków.
Trzecie miejsce w badaniu zajęła Konfederacja z poparciem 14 procent respondentów.
Do Sejmu dostałyby się także: Konfederacja Korony Polskiej (7 procent), Nowa Lewica (6 procent) oraz Partia Razem (5 procent).
Poza Sejmem znalazłyby się Polskie Stronnictwo Ludowe (2 procent) oraz Polska 2050 (2 procent).
1 procent badanych wskazało, że zagłosowałoby na inną formację. 8 procent nie wie, na kogo oddałoby swój głos.
