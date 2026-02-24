SONDAŻ

Wyborcza pogoń trwa. Koalicja Obywatelska liderem sondażu neo-TVP. Tuż za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość

  • Polityka
  • opublikowano:
Opublikowano nowy sondaż wyborczy na zlecenie neo-TVP / autor: Fratria
Opublikowano nowy sondaż wyborczy na zlecenie neo-TVP / autor: Fratria

Według nowego sondażu pracowni Ipsos zrealizowanego na zlecenie TVP Info w likwidacji Koalicja Obywatelska jest liderem wyborczego wyścigu. Tuż za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość.

Z sondażu wynika, że 29 procent badanych chce głosować w następnych wyborach na Koalicję Obywatelską.

Przewaga największej formacji należącej do koalicji 13 grudnia nad drugim Prawem i Sprawiedliwością nie jest jednak duża. Chęć oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 26 procent Polaków.

Trzecie miejsce w badaniu zajęła Konfederacja z poparciem 14 procent respondentów.

Do Sejmu dostałyby się także: Konfederacja Korony Polskiej (7 procent), Nowa Lewica (6 procent) oraz Partia Razem (5 procent).

Poza Sejmem znalazłyby się Polskie Stronnictwo Ludowe (2 procent) oraz Polska 2050 (2 procent).

1 procent badanych wskazało, że zagłosowałoby na inną formację. 8 procent nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Adrian Siwek/TVP w likwidacji

