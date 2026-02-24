„Można by pomyśleć, że Unia Europejska zrozumie, że jeśli celem jest ochrona Ukrainy i jej obrona, to trzeba będzie dysponować najnowocześniejszą bronią, jaka jest dostępna. A ta jest dostępna w Stanach Zjednoczonych. Nasuwa się więc pytanie, czy Europa chce polityki przemysłowej, czy też chce realnie pomóc Ukrainie” - powiedział reporterowi Telewizji wPolsce24 ambasador USA w Polsce Thomas Rose, który brał dziś udział w międzynarodowej konferencji WEI w Warszawie. Rose odpowiedział w ten sposób na pytanie o znaczenie programu SAFE dla pomocy Ukrainie.
Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose rozmawiał z reporterami, m.in. telewizji wPolsce24, w kuluarach międzynarodowej konferencji „Nations First Forum. Perspektywy współpracy transatlantyckiej i przyszłość narodów” w Warszawie.
„Wojna musi się skończyć”
Rose odniósł się do dzisiejszej 4. rocznicy pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.
Cóż, nie sądzę, żeby Ukraińcy potrzebowali słów wsparcia czy solidarności bardziej niż przez ostatnie cztery lata. Wydaliśmy prawie ćwierć biliona dolarów na obronę Ukrainy przed Rosją. Ale to jest konieczne, żeby ta wojna się skończyła, bo takie rzeczy mogą się tylko pogorszyć
— ocenił ambasador.
To okropna maszynka do mięsa. Miliony zniszczonych istnień. Nie służy niczemu, nie zapewnia pomocy i wsparcia nikomu. To globalna tragedia. Wojna musi się skończyć i właśnie do tego dąży prezydent Trump
— powiedział.
SAFE - bezpieczeństwo czy polityka przemysłowa?
A jaką rolę w pomocy Ukrainie może odegrać program SAFE?
Dla nas to kwestia bardziej komercyjna niż bezpieczeństwa. Dlatego można by pomyśleć, że Unia Europejska zrozumie, że jeśli celem jest ochrona Ukrainy i jej obrona, to trzeba będzie dysponować najnowocześniejszą bronią, jaka jest dostępna. A ta jest dostępna w Stanach Zjednoczonych. Nasuwa się więc pytanie, czy Europa chce polityki przemysłowej, czy też chce realnie pomóc Ukrainie
— wskazał.
Pytany o to, czy Polska powinna włączyć się do programu SAFE, Thomas Rose odparł:
Myślę, że to decyzja, którą musi podjąć Europa i Polska.
My mamy swoje obawy, które przedstawiliśmy. Polska prawdopodobnie też je dostrzega, ale to decyzja Europy i Polski
— dodał ambasador.
Co z Czarzastym?
Jedno z pytań dotyczyło relacji z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
Rozmawialiśmy o tym wystarczająco dużo. Nie będę do tego wracał. Nie będę dalej odpowiadał na te pytania. Ta sprawa jest już zamknięta
— zaznaczył.
Telewizja wPolsce24/Joanna Jaszczuk
