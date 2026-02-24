Robert Telus został odwieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. "To była kolejna intryga w stylu ludzi Tuska"

Po wewnętrznych postępowaniu wyjaśniającym były minister rolnictwa, poseł PiS Robert Telus został odwieszony w prawach członka partii - poinformował PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek. Telus został zwieszony przez prezesa PiS w październiku ub. roku w związku ze sprawą sprzedaży działki w Zabłotni.

Poseł Robert Telus został odwieszony w prawach członka partii, po przeprowadzonym wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym, z uwagi na brak jego winy i odpowiedzialności za zaistniałą sytuację

— przekazał rzecznik PiS.

W politycznym komentarzu dodał, że „ewidentnie koalicja 13 grudnia chciała swoje zaniechania i rożnego rodzaju niejasne powiązania przerzucić” na człowieka związanego z PiS.

To była kolejna intryga w stylu ludzi (premiera Donalda) Tuska

— stwierdził Bochenek.

Jako pierwsza informacje na temat odwieszenia Telusa podała Wirtualna Polska.

CPK

Rząd używał sprawy sprzedaży działki w Zabłotni jako pretekst do uderzania w Prawo i Sprawiedliwość, ale również - dyskredytowania projektu CPK w takiej formie, jak proponowała poprzednia władza.

Doszło nawet do tego, że rządzący zmienili nazwę (tylko medialnie) Centralnego Portu Komunikacyjnego na Port Polska, tłumacząc to rzekomą „kompromitacją” poprzedniej nazwy.

PRZYPOMINAMY: Telus wydał oświadczenie! „Sprawa działki w Zabłotni nigdy nie trafiła na moje biurko”. „Rząd Tuska przez 2 lata wyłącznie blokował CPK”

Adrian Siwek/PAP

Autor

Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

