Po wewnętrznych postępowaniu wyjaśniającym były minister rolnictwa, poseł PiS Robert Telus został odwieszony w prawach członka partii - poinformował PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek. Telus został zwieszony przez prezesa PiS w październiku ub. roku w związku ze sprawą sprzedaży działki w Zabłotni.
Poseł Robert Telus został odwieszony w prawach członka partii, po przeprowadzonym wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym, z uwagi na brak jego winy i odpowiedzialności za zaistniałą sytuację
— przekazał rzecznik PiS.
W politycznym komentarzu dodał, że „ewidentnie koalicja 13 grudnia chciała swoje zaniechania i rożnego rodzaju niejasne powiązania przerzucić” na człowieka związanego z PiS.
To była kolejna intryga w stylu ludzi (premiera Donalda) Tuska
— stwierdził Bochenek.
Jako pierwsza informacje na temat odwieszenia Telusa podała Wirtualna Polska.
CPK
Rząd używał sprawy sprzedaży działki w Zabłotni jako pretekst do uderzania w Prawo i Sprawiedliwość, ale również - dyskredytowania projektu CPK w takiej formie, jak proponowała poprzednia władza.
Doszło nawet do tego, że rządzący zmienili nazwę (tylko medialnie) Centralnego Portu Komunikacyjnego na Port Polska, tłumacząc to rzekomą „kompromitacją” poprzedniej nazwy.
PRZYPOMINAMY: Telus wydał oświadczenie! „Sprawa działki w Zabłotni nigdy nie trafiła na moje biurko”. „Rząd Tuska przez 2 lata wyłącznie blokował CPK”
Adrian Siwek/PAP
