„Niektórzy sędziowie próbują kwestionować porządek prawny i konstytucyjny, wyłączają kolegów z orzekania, uchylają wyroki o najpoważniejsze zbrodnie. To jest odpowiedzialność tej koalicji, premiera Donalda Tuska, wcześniej Adama Bodnara, a dziś ministra Waldemara Żurka. Próba przerzucania odpowiedzialności na prezydenta RP jest haniebna, niedopuszczalna i nielogiczna” - powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej, która odbyła się po spotkaniu głowy państwa z zastępcami Prokuratora Generalnego.
Doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z legalnymi zastępcami Prokuratora Generalnego - Robertem Hernandem, Tomaszem Janeczkiem i Krzysztofem Sierakiem.
Szef KPRP powiedział, że pojawiają się informacje o tym, iż przygotowywana jest „próba odwołania, a właściwie bezprawnego usunięcia z urzędu uchwałami, czy różnego rodzaju opiniami” zastępców Prokuratora Generalnego.
Bogucki zaznaczył, że zgodnie z przepisami, to prezydent wyraża zgodę na odwołanie tych prokuratorów. Mówił, że to „ustawowe, wyłączne uprawnienie prezydenta RP, które wynika z art. 14 ustawy o prokuraturze”.
Każda inna próba pozbawienia funkcji któregokolwiek z zastępców Prokuratora Generalnego będzie jawnym bezprawiem, będzie przestępstwem. I to przesłanie kieruję przede wszystkim do pana ministra Żurka
— oświadczył szef prezydenckiej kancelarii.
Bezprawie rządu Tuska
Prezydent miał ciąg spotkań z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Po to, żeby uzyskiwać informacje, w związku z bardzo złymi sygnałami, które płyną z wymiaru sprawiedliwości. Obraz jawi się bardzo źle. Mamy do czynienia z władzą, która w sposób ostentacyjny i świadomy próbuje zniszczyć polski wymiar sprawiedliwości, w wielu wymiarach
— powiedział Bogucki.
Prezydent widzi, jak destrukcyjne są działania obecnej władzy. Najpierw Adama Bodnara, a teraz ministra Waldemara Żurka, te działania nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością
— dodał.
Mieliśmy brutalne i niedopuszczalne wejście do KRS, z zamiarem pozyskania dokumentów od sędziów rzeczników - po części dokonanym
— przypomniał prezydencki minister.
W ramach postępującego bezprawia, rządzący kwestionują cały Trybunał Konstytucyjny. Kwestionują istotę TK, chociaż w ostatnim czasie próbują przymierzać się do wyboru sędziów, wtedy gdy widzą, że mogą mieć większość. To pokazuje gigantyczną hipokryzję obozu władzy
— kontynuował.
Przypomnę, że przed wyborami nie było żadnych uwag w stosunku do Sądu Najwyższego. Obecnie SN, I prezes SN, są atakowani w sposób frontalny. Jest to związane z próbą wpływania na proces działania SN
— dodał Bogucki.
Ustawa rządu Tuska o KRS
Ustawa, która została zaproponowana panu prezydentowi, o Krajowej Radzie Sądownictwa, była ustawą skrajnie niekonstytucyjną. I to nie są słowa moje, to nie jest nawet stwierdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
— powiedział prezydencki minister.
W procesie legislacyjnym, uwaga, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, Państwowa Komisja Wyborcza, Naczelny Sąd Administracyjny, ale także, uwaga, legislatorzy w Senacie zwracali uwagę na daleko idące nieprawidłowości albo niekonstytucyjność tej ustawy
— kontynuował szef KPRP.
Co zrobił z tym minister Żurek i większość rządowa? Przegłosowali i próbowali zmusić prezydenta do podpisu tej niekonstytucyjnej ustawy. To był bubel prawny, przed którym ostrzegały wszystkie te instytucje
— dodał Bogucki.
Ekipa Tuska chce obsadzić KRS „swoimi”
Jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, jest atakowana od wielu lat. Chociaż ustawa, która kształtuje KRS nigdy nie została zakwestionowana w porządku prawnym
— zauważył prezydencki minister.
Państwo polskie to nie jest folwark jednego stowarzyszenia, partii czy koalicji. Państwo polskie to podstawy ustroju zapisane w Konstytucji i ustawy, które przeszły pełen proces legislacyjny
— zaznaczył szef Kancelarii Prezydenta RP.
Marszałek Sejmu w oparciu o ustawę KRS, która była wielokrotnie atakowana publicystycznie czy politycznie przez środowisko, które dziś rządzi, uruchomił proces naboru piętnastu członków sędziowskich do KRS. Rządzący muszą się zdecydować - nie uznają ustawy i nabór nie może zostać przeprowadzony albo przeprowadzają, a w konsekwencji wybór musi się odbyć w oparciu o zapisy znajdujące się w ustawie. Wtedy by musieli przyznać, że wszystko co opowiadali było kłamstwem
— powiedział Bogucki.
Obecna koalicja winna kryzysu w wymiarze sprawiedliwości
Po dzisiejszym spotkaniu prezydenta z zastępcami PG, w mojej ocenie mamy do czynienia z działaniami o charakterze mobbingowym, bezprawnym, gdzie zastępcy PG nie mogą wykonywać swoich obowiązków w sposób właściwy
— stwierdził minister.
Ściągać przeciwników politycznych - tak, ścigać żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy strzegą polskiej granicy - władza mówi tak. Przestrzegać prawa i ścigać przestępców - nie. Niektórzy sędziowie próbują kwestionować porządek prawny i konstytucyjny, wyłączają kolegów z orzekania, uchylają wyroki o najpoważniejsze zbrodnie. To jest odpowiedzialność tej koalicji, premiera Donalda Tuska, wcześniej Adama Bodnara, a dziś ministra Waldemara Żurka. Próba przerzucania odpowiedzialności na prezydenta RP jest haniebna, niedopuszczalna i nielogiczna
— kontynuował szef KPRP.
Tusk o „zakutych łbach”
Bogucki odniósł się również do słów Tuska, który nazwał przeciwników SAFE „zakutymi łbami”.
Donald Tusk ujawnił się w tej wypowiedzi, jako agent pogardy i politycznego hejtu. Dziś próbuje wycofywać się z obraźliwego, pogardliwego, nieprzystającego nie tylko premierowi, ale przyzwoitemu człowiekowi stwierdzenia. Tusk jest specjalistą, jeżeli chodzi o podgrzewanie emocji, wojnę polsko-polską, wzniecanie pożarów dla swoich korzyści politycznych. Taka wypowiedź powinna dyskwalifikować nie tylko premiera, ale każdego przyzwoitego człowieka. Nikt takich słów by nie wypowiedział, ale rozumiem, że PR-owcy trafili w czułą nutę wrażliwości premiera. Takiego mamy premiera, trzeba go zmienić
— wyjaśnił.
