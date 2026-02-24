wideo

Nawrocki spotkał się z zastępcami Prokuratora Generalnego. Bogucki: "Prezydent widzi, jak destrukcyjne są działania obecnej władzy"

Nawrocki spotkał się z zastępcami Prokuratora Generalnego. Bogucki: "Prezydent widzi, jak destrukcyjne są działania obecnej władzy". Na zdjęciu minister Bogucki / autor: PAP/Paweł Supernak
Nawrocki spotkał się z zastępcami Prokuratora Generalnego. Bogucki: "Prezydent widzi, jak destrukcyjne są działania obecnej władzy". Na zdjęciu minister Bogucki / autor: PAP/Paweł Supernak

Niektórzy sędziowie próbują kwestionować porządek prawny i konstytucyjny, wyłączają kolegów z orzekania, uchylają wyroki o najpoważniejsze zbrodnie. To jest odpowiedzialność tej koalicji, premiera Donalda Tuska, wcześniej Adama Bodnara, a dziś ministra Waldemara Żurka. Próba przerzucania odpowiedzialności na prezydenta RP jest haniebna, niedopuszczalna i nielogiczna” - powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej, która odbyła się po spotkaniu głowy państwa z zastępcami Prokuratora Generalnego.

Doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z legalnymi zastępcami Prokuratora Generalnego - Robertem Hernandem, Tomaszem Janeczkiem i Krzysztofem Sierakiem.

Szef KPRP powiedział, że pojawiają się informacje o tym, iż przygotowywana jest „próba odwołania, a właściwie bezprawnego usunięcia z urzędu uchwałami, czy różnego rodzaju opiniami” zastępców Prokuratora Generalnego.

Bogucki zaznaczył, że zgodnie z przepisami, to prezydent wyraża zgodę na odwołanie tych prokuratorów. Mówił, że to „ustawowe, wyłączne uprawnienie prezydenta RP, które wynika z art. 14 ustawy o prokuraturze”.

Każda inna próba pozbawienia funkcji któregokolwiek z zastępców Prokuratora Generalnego będzie jawnym bezprawiem, będzie przestępstwem. I to przesłanie kieruję przede wszystkim do pana ministra Żurka

— oświadczył szef prezydenckiej kancelarii.

Bezprawie rządu Tuska

Prezydent miał ciąg spotkań z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Po to, żeby uzyskiwać informacje, w związku z bardzo złymi sygnałami, które płyną z wymiaru sprawiedliwości. Obraz jawi się bardzo źle. Mamy do czynienia z władzą, która w sposób ostentacyjny i świadomy próbuje zniszczyć polski wymiar sprawiedliwości, w wielu wymiarach

— powiedział Bogucki.

Prezydent widzi, jak destrukcyjne są działania obecnej władzy. Najpierw Adama Bodnara, a teraz ministra Waldemara Żurka, te działania nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością

— dodał.

Mieliśmy brutalne i niedopuszczalne wejście do KRS, z zamiarem pozyskania dokumentów od sędziów rzeczników - po części dokonanym

— przypomniał prezydencki minister.

W ramach postępującego bezprawia, rządzący kwestionują cały Trybunał Konstytucyjny. Kwestionują istotę TK, chociaż w ostatnim czasie próbują przymierzać się do wyboru sędziów, wtedy gdy widzą, że mogą mieć większość. To pokazuje gigantyczną hipokryzję obozu władzy

— kontynuował.

Przypomnę, że przed wyborami nie było żadnych uwag w stosunku do Sądu Najwyższego. Obecnie SN, I prezes SN, są atakowani w sposób frontalny. Jest to związane z próbą wpływania na proces działania SN

— dodał Bogucki.

Ustawa rządu Tuska o KRS

Ustawa, która została zaproponowana panu prezydentowi, o Krajowej Radzie Sądownictwa, była ustawą skrajnie niekonstytucyjną. I to nie są słowa moje, to nie jest nawet stwierdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

— powiedział prezydencki minister.

W procesie legislacyjnym, uwaga, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, Państwowa Komisja Wyborcza, Naczelny Sąd Administracyjny, ale także, uwaga, legislatorzy w Senacie zwracali uwagę na daleko idące nieprawidłowości albo niekonstytucyjność tej ustawy

— kontynuował szef KPRP.

Co zrobił z tym minister Żurek i większość rządowa? Przegłosowali i próbowali zmusić prezydenta do podpisu tej niekonstytucyjnej ustawy. To był bubel prawny, przed którym ostrzegały wszystkie te instytucje

— dodał Bogucki.

Ekipa Tuska chce obsadzić KRS „swoimi”

Jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, jest atakowana od wielu lat. Chociaż ustawa, która kształtuje KRS nigdy nie została zakwestionowana w porządku prawnym

— zauważył prezydencki minister.

Państwo polskie to nie jest folwark jednego stowarzyszenia, partii czy koalicji. Państwo polskie to podstawy ustroju zapisane w Konstytucji i ustawy, które przeszły pełen proces legislacyjny

— zaznaczył szef Kancelarii Prezydenta RP.

Marszałek Sejmu w oparciu o ustawę KRS, która była wielokrotnie atakowana publicystycznie czy politycznie przez środowisko, które dziś rządzi, uruchomił proces naboru piętnastu członków sędziowskich do KRS. Rządzący muszą się zdecydować - nie uznają ustawy i nabór nie może zostać przeprowadzony albo przeprowadzają, a w konsekwencji wybór musi się odbyć w oparciu o zapisy znajdujące się w ustawie. Wtedy by musieli przyznać, że wszystko co opowiadali było kłamstwem

— powiedział Bogucki.

Obecna koalicja winna kryzysu w wymiarze sprawiedliwości

Po dzisiejszym spotkaniu prezydenta z zastępcami PG, w mojej ocenie mamy do czynienia z działaniami o charakterze mobbingowym, bezprawnym, gdzie zastępcy PG nie mogą wykonywać swoich obowiązków w sposób właściwy

— stwierdził minister.

Ściągać przeciwników politycznych - tak, ścigać żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy strzegą polskiej granicy - władza mówi tak. Przestrzegać prawa i ścigać przestępców - nie. Niektórzy sędziowie próbują kwestionować porządek prawny i konstytucyjny, wyłączają kolegów z orzekania, uchylają wyroki o najpoważniejsze zbrodnie. To jest odpowiedzialność tej koalicji, premiera Donalda Tuska, wcześniej Adama Bodnara, a dziś ministra Waldemara Żurka. Próba przerzucania odpowiedzialności na prezydenta RP jest haniebna, niedopuszczalna i nielogiczna

— kontynuował szef KPRP.

Tusk o „zakutych łbach”

Bogucki odniósł się również do słów Tuska, który nazwał przeciwników SAFE „zakutymi łbami”.

Donald Tusk ujawnił się w tej wypowiedzi, jako agent pogardy i politycznego hejtu. Dziś próbuje wycofywać się z obraźliwego, pogardliwego, nieprzystającego nie tylko premierowi, ale przyzwoitemu człowiekowi stwierdzenia. Tusk jest specjalistą, jeżeli chodzi o podgrzewanie emocji, wojnę polsko-polską, wzniecanie pożarów dla swoich korzyści politycznych. Taka wypowiedź powinna dyskwalifikować nie tylko premiera, ale każdego przyzwoitego człowieka. Nikt takich słów by nie wypowiedział, ale rozumiem, że PR-owcy trafili w czułą nutę wrażliwości premiera. Takiego mamy premiera, trzeba go zmienić

— wyjaśnił.

