Nie milkną echa skandalicznych słów Donalda Tuska względem przeciwników programu SAFE. Szef rządu Koalicji 13 Grudnia użył określenia „zakute łby”. Były premier Mateusz Morawiecki podsumował króko Tuska. „Premierem Polski jest troll. Fakt nie opinia” - stwierdził szef EKR na portalu X.
Donald Tusk, wraz z całym rządem Koalicji 13 Grudnia, prze do przyjęcia przez Polskę programu SAFE. UE przyznała Warszawie 44 mld euro na wzmocnienia Wojska Polskiego. Szkopuł w tym, że jest to w dużej mierze pożyczka, którą będziemy mogli wydać na sprzęt produkowany na UE - najwięcej ma na tym zyskać przemysł Francji i Niemiec.
Dodatkowo program objęty jest warunkowością, jak przy Krajowym Planie Odbudowy, co budzi uzasadnione obawy, że w przypadku powrotu prawicy do władzy w Polsce, UE wykorzysta te środki, jako formę szantażu.
Tusk o „zakutych łbach”
Tusk odwiedził ostatnio Hutę Stalowa Wola, gdzie padły skandaliczne słowa o przeciwnikach programu SAFE. Premier zwrócił się do opozycjonistów SAFE: „Zakute łby”.
„Premierem Polski jest troll”
Były premier Mateusz Morawiecki odniósł się do zachowania swojego następcy.
Premierem Polski jest troll. Fakt nie opinia
— stwierdził na portalu X.
Do sprawy odniosła się również Katarzyna Sójka.
Pamiętacie ubiegłoroczny wywiad u Bogdana Rymanowskiego? Ten sam wyraz twarzy, to samo wściekłe spojrzenie co wczoraj w Stalowej Woli, ta sama czysta agresja i obrażanie… On wie, że mu się pali i… odpala dokładnie ten sam mechanizm
— skomentowała była minister zdrowia.
