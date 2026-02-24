Europoseł PiS Waldemar Buda zwrócił się do sejmowej komisji etyki o ocenę słów premiera Donalda Tuska: „Dotarło, zakute łby?”. Wypowiedź zawarta zarówno w filmiku opublikowanym wczoraj w mediach społecznościowych, jak i w jego opisie, wywołała falę oburzenia. „Termin ten dotyczył tych, którzy chcą zablokować pieniądze dla Polski z powodu braku kompetencji lub zwykłej głupoty” - stwierdził dziś szef rządu.
Waldemar Buda poinformował dziś na platformie X, że skierował do sejmowej komisji etyki zawiadomienie o naruszeniu przez premiera zasad etyki poselskiej. Europoseł PiS napisał, że w nagraniu ze Stalowej Woli premier użył określenia, które „ma charakter obraźliwy i nie spełnia standardów powagi i szacunku”, jakie powinny cechować osoby pełniące funkcję premiera i posła.
„Proszę o poinformowanie mnie”
Mając na uwadze dobre imię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz poszanowanie godności innych osób, wnoszę o ocenę powyższej wypowiedzi pod kątem zgodności z zasadami etyki poselskiej
— pisze europarlamentarzysta w opublikowanym w mediach społecznościowych zawiadomieniu.
Proszę o poinformowanie mnie o sposobie rozpatrzenia niniejszego zawiadomienia
— dodaje.
Tusk i „zakute łby”
Premier w poniedziałek odwiedził Hutę Stalowa Wola i zamieścił na X krótkie nagranie. Odniósł się w nim do sobotniego spotkania PiS w Stalowej Woli, gdzie szef klubu, b. minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że Polska nie może wejść do programu SAFE, bo jak ocenił, mechanizm pożyczkowy będzie trzymać „na łańcuchu” państwa prowadzące samodzielną politykę.
W nagraniu szef rządu stwierdził, że PiS nazwoził do Stalowej Woli „partyjniaków”.
Podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty, podobnie jak do innych zakładów pracy przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Ten krzyk to, że (są to) pieniądze dla Niemców
— powiedział Tusk.
Postaram się to wytłumaczyć najprościej jak potrafię. Patrzcie mi na usta: 20 miliardów tylko dla tej Huty Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby?
— zwrócił się do polityków PiS premier.
Swój wpis również opatrzył zapytaniem: „dotarło, zakute łby?”.
Podsumowanie
Europoseł PiS Waldemar Buda złożył do sejmowej komisji etyki zawiadomienie w sprawie słów premiera Donalda Tuska, który w nagraniu ze Stalowej Woli powiedział: „Dotarło, zakute łby?”. Buda uznał tę wypowiedź za obraźliwą i niegodną funkcji premiera, domagając się jej oceny pod kątem zasad etyki poselskiej. Tusk wyjaśnił, że jego słowa były skierowane do polityków sprzeciwiających się środkom dla Huty Stalowa Wola w ramach programu SAFE.
PAP/X/Joanna Jaszczuk
