„Wcześniej działał jako rosyjski czy niemiecki troll. Inaczej tego nie można nazwać. Zresztą cała jego drużyna - Giertych itd., to są trolle. De facto ich celem jest medialne zdyskredytowanie opozycji, zrobienie z nich idiotów. Pokazanie, że on jest jedynym, który działa w interesie Polski” - powiedział prof. Bogdan Musiał w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do słów Donalda Tuska, który wyzywał przeciwników programu SAFE od „zakutych łbów”.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział: „Wojna na Ukrainie trwać będzie wkrótce już 4 lata. To dłużej niż II wojna światowa”. Wypowiedź szefa niemieciego rządu wywołała w Polsce żywiołową dyskusję. Merz kompletnie pominął atak Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku.
To jest w Niemczech polityka historyczna. To…
