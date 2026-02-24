Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Tusk wyzywa przeciwników SAFE od "zakutych łbów". Prof. Musiał: "Celem jest medialne zdyskredytowanie opozycji"

Na zdjęciu prof. Bogdan Musiał / autor: Fratria
Na zdjęciu prof. Bogdan Musiał / autor: Fratria

Wcześniej działał jako rosyjski czy niemiecki troll. Inaczej tego nie można nazwać. Zresztą cała jego drużyna - Giertych itd., to są trolle. De facto ich celem jest medialne zdyskredytowanie opozycji, zrobienie z nich idiotów. Pokazanie, że on jest jedynym, który działa w interesie Polski” - powiedział prof. Bogdan Musiał w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do słów Donalda Tuska, który wyzywał przeciwników programu SAFE od „zakutych łbów”.

