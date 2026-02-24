Tylko u Nas

Widać, że to jest jedno z głównych zadań, które oni mają w Polsce przeprowadzić. Oni są zadaniowani, dostali zadania do wykonania. Przyjąć pakt migracyjny, Mercosur, teraz SAFE. To nas uwiąże finansowo w strefie euro. Jestem absolutnie przekonany, że następny krok to jest powiedzenie, że musimy przyjąć euro” - powiedział były wicepremier Jacek Sasin w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do parcia rządu Koalicji 13 Grudnia, żeby przyjąć program SAFE. Polityk PiS odniósł się również do skandalicznych słów Friedricha Merza o II wojnie światowej i braku reakcji ze strony polskich władz. „Rząd Tuska, MSZ Sikorskiego, to są ludzie na kolanach przed niemieckim ambasadorem i przed Niemcami” - wyjaśnił.

