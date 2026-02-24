Premier Tusk udał się wczoraj do Huty Stalowa Wola, produkującej sprzęt wojskowy i oczywiście nowe kierownictwo firmy, zainstalowane tam przez jego rząd, przyjęło go życzliwie.
Tusk przechadzał się po hali produkcyjnej, przywitał się z paroma pracownikami, ale nie było widać w tych kontaktach, nie tylko entuzjazmu, ale zwykłej ludzkiej życzliwości, mimo tego, że premier przyjechał „z prezentem”, w HSW ministerstwo obrony, chce zamówić uzbrojenie za 20 mld zł, pochodzące z pożyczki SAFE.
Jak to ma w zwyczaju, nagrał tam filmik, w którym mówił o 20 mld zł z programu SAFE dla HSW i zirytowany na na jego końcu, zwrócił się do wszystkich tych, którzy mają wątpliwości, albo są przeciwni tej pożyczce: „dotarło, zakute łby?”.
Tusk już od wielu miesięcy w swoich mediach społecznościowych posługuje się w sposób zamierzony hejtem, świadomie polaryzuje Polaków, ale nazwanie wszystkich tych, którzy się sprzeciwiają pożyczce SAFE „zakutymi łbami” jest mówiąc najłagodniej, chamstwem i prostactwem.
Ten brak entuzjazmu, a nawet zwykłej życzliwości dla Tuska ze strony pracowników HSW, mimo tego, że przyjechał z „prezentem” za 20 mld zł, wynika z tego, ze większość z nich pamięta jak z tym przedsiębiorstwem obszedł się pierwszy rząd Tuska w latach 2008-2015.
Otóż w związku z tym, że ogłoszono wtedy totalne rozbrojenie, a zamówienia w HSW ze strony ministerstwa obrony były symboliczne, doprowadzono firmę wręcz do agonii, a ratunkiem miał być kapitał chiński i produkcja cywilna.
Sprzedano więc połowę majątku huty inwestorowi chińskiemu, ale i to nie przyniosło przełomu i przedsiębiorstwo chyliło się do upadku, czego wyrazem była wręcz symboliczna wartość sprzedaży, wynosząca w 2015 roku, zaledwie 125 mln zł.
Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się odkupić sprzedany wcześniej majątek, dokapitalizował HSW, do przedsiębiorstwa wróciły solidne zamówienia z wojska, firma zaczęła się odbudowywać, a jej sprzedaż z roku na rok rosła i 2023 roku, ostatnim roku rządów PiS, wyniosła blisko 2,6 mld zł, a więc była ponad 20-krotnie wyższa, niż 8 lat wcześniej.
A więc to rząd PiS uratował tę strategiczną firmę i jej pracownicy to pamiętają, dlatego właśnie w Stalowej Woli, odbył się panel programowy naszej partii, poświęcony obronie narodowej i sposobom jej finansowania po roku 2027.
Trzeba przy tym zauważyć, że politycy Platformy w ostatnich dniach odbywają wycieczki po zakładach przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju i opowiadają o „deszczu pieniędzy” jakie ma na nie spaść, ale tylko wtedy kiedy weźmiemy pożyczkę SAFE.
W ten sposób próbują wywrzeć dodatkową presję, zarówno na opozycję jak i prezydenta Nawrockiego, do którego na biurko już w tym tygodniu, trafi na rządowa ustawa dotycząca pożyczki SAFE.
Widać że do strony rządowej docierają coraz mocniej sygnały o coraz powszechniejszym sprzeciwie, wobec takiego pośpiesznego dodatkowego gigantycznego zadłużania na kwotę blisko 200 mld zł, na niezwykle ryzykownych warunkach z ryzykiem kursowym na czele.
Najpierw rządzący przepchnęli kolanem projekt ustawy przez Sejm w ciągu zaledwie 48 godzin, nie godząc się w zasadzie na żadną poważniejszą dyskusję, odrzucili 13 poprawek klubu Prawa i Sprawiedliwości, które miały ucywilizować ten projekt i dopiero w Senacie zdecydowano się wprowadzić kilka mniej znaczących poprawek, ale złożonych przez koalicyjną większość senacką.
Teraz, kiedy zorientowali, że jest coraz więcej przeciwników tej pożyczki, zdecydowali się przede wszystkim grać na emocjach i stąd tak chamski i prostacki wpis premiera Tuska.
Ale to droga donikąd, tego rodzaju retoryka premiera o „zakutych łbach”, raczej świadczy o słabości premiera i panice w szeregach rządowych, po projekt, który ma pomóc przede wszystkim niemieckiemu przemysłowi zbrojeniowemu, natrafia na poważne przeszkody, a przecież premier zaciągnął w tej sprawie zobowiązania w Berlinie.
