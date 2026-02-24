Prokuratura przyznała się do tego, że wycofanie apelacji od wyroku uniewinniajacego Piotra Zelta ws. znieważenia kpt. Anny Michalskiej osobiście nakazał Waldemar Żurek. Z zapytaniem do MS zwrócił się w tej sprawie poseł PiS Paweł Jabłoński. „To Waldemar Żurek, minister-prokurator z nadania Donalda Tuska osobiście wydał polecenie Dariuszowi Kornelukowi (nieprawidłowo powołanemu na funkcję Prokuratora Krajowego) – a Korneluk i jego podwładni to polecenie karnie wykonali” - poinformował w mediach społecznościowych, upubliczniając otrzymaną z resortu odpowiedź.
11 marca 2024 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów wydał nieprawomocny wyrok, uniewinniając Piotra Zelta, który odpowiadał za znieważenie byłej rzecznik prasowej Komendanta Głównego SG kpt. Anny Michalskiej. Aktor nazwał rzecznik Straży Granicznej twarzą „bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS”. Trzeba przypomnieć, że kpt. Michalska wzięła na siebie ciężar informowania społeczeństwa o działaniach Straży Granicznej w czasie hybrydowego ataku nielegalnych migrantów na naszą granicę z Białorusią. Codziennie musiała mierzyć się z hejtem płynącym ze środowisk lewicowo-liberalnych. Sędzia Danuta Grunwald uniewinniając Zelta, stwierdziła, że nie widzi znamion przestępstwa.
To jednak nie koniec skandalu, ponieważ Straż Graniczna wycofała się z obrony swojej byłej rzecznik, a prokuratura cofnęła apelację na korzyść b. rzecznik SG. Portal wPolityce.pl pisał o tym w październiku ubiegłego roku. Okazuje się, że decyzję podjął osobiście Waldemar Żurek.
„Dlaczego pan to zrobił?”
Poseł PiS Paweł Jabłoński zwrócił się za pośrednictwem Kancelarii Sejmu do resortu sparwiedliwości i zażądał ujawnienia autora decyzji o cofnięciu apelacji ws. kpt. Michalskiej. To co otrzymał mrozi krew w żyłach. Okazuje się, że oficerem Straży Granicznej osobiście zajął się Waldemar Żurek, ale czy z własnej inicjatywy?
UJAWNIAM: apelacja na korzyść kapitan Anny Michalskiej została cofnięta po osobistej interwencji! Waldemara ŻURKA.
Prawie 4 miesiące temu zwróciłem się do Ministerstwa Sprawiedliwości z zapytaniem poselskim: jak to się stało, że Prokuratura wycofała apelację wniesioną na korzyść kpt. Anny Michalskiej, byłej rzecznik prasowej Straży Granicznej, którą aktor Piotr Zelt znieważył i obraził, nazywając ją „twarzą bestialskich standardów państwa PiS” – tylko dlatego, że „państwo PiS” broniło naszej wschodniej granicy przed naruszaniem jej przez nielegalnych imigrantów wysyłanych przez reżimy Łukaszenki i Putina.
Miałem sygnały, że decyzja została podjęta na najwyższym politycznym szczeblu.
I właśnie się to potwierdziło. Bardzo długo zwlekali z odpowiedzią – ale prawda w końcu wyszła na jaw: to Waldemar Żurek, minister-prokurator z nadania Donalda Tuska osobiście wydał polecenie Dariuszowi Kornelukowi (nieprawidłowo powołanemu na funkcję Prokuratora Krajowego) – a Korneluk i jego podwładni to polecenie karnie wykonali.
Mówią że bronią naszych granic – i jednocześnie cały czas ścigają żołnierzy i funkcjonariuszy – a w sądach podejmują działania procesowe wprost wymierzone przeciwko nim!
To jest po prostu ZDRADA wobec ludzi, którzy codziennie ryzykują życie i zdrowie dla naszego bezpieczeństwa.
Panie Waldemarze Żurek – dlaczego tak zależało panu, żeby kapitan Michalska przegrała w sądzie?
Dlaczego pan to zrobił?
Podajcie to koniecznie dalej – niech jak najwięcej ludzi dowie się, kto jest za to odpowiedzialny
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Paweł Jabłoński.
Ta władza nie ma za grosz szacunku
W obronie byłej rzecznik kpt. Anny Michalskiej stają środowiska patriotyczne, które doceniają jej poświęcenie i zaangażowanie w bardzo trudnym dla Polski okresie. Będąc oficerem SG doskonale rozumiała to, czego wielu polityków - dziś wysokiego szczebla - albo nie pojmowało, albo wykorzystywało do walki o władzę.
Jak ujawnił Paweł Jabłoński apelacja wniesiona na korzyść kpt. Anny Michalskiej została wycofana na osobiste polecenie Żurka. Była rzeczniczka Straży Granicznej została znieważona i obrażona przez aktora Piotra Zelta.
Ta władza nie ma za grosz szacunku do polskiego munduru. Kolejni żołnierze otrzymują zarzuty tylko za to, że bronili granicy Polski, a funkcjonariusze tracą wsparcie organów państwa
— napisał w mediach społecznościowych szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
