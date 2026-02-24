„Trochę wstyd, panie ambasadorze Berger. Bo albo zna Pan swój własny język gorzej niż ja (nie chce mi się wierzyć) – albo Pan wprost kłamie” - napisał na portal X Paweł Jabłoński, poseł PiS i były wiceszef MSZ, odpowiadając ambasadorowi Niemiec w Polsce.
Co Merz miał na myśli?
Wpis Jabłońskiego odnosi się do kuriozalnego wpisu Bergera, w którym niemiecki ambasador próbował bronić kanclerza Friedricha Merza i jego słów o wojnie na Ukrainie, która, według słów kanclerza, ma być już dłuższa niż II wojna światowa.
Wojna na Ukrainie trwać będzie wkrótce już 4 lata. To dłużej niż II wojna światowa
— wypalił kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas swojego wystąpienia na kongresie CDU w Stuttgarcie. W kuriozalny sposób kanclerza broni ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger.
Niczego nie wymazał z II wojny światowej, po prostu pomylił porównanie z długością wojny ze Związkiem Radzieckim
— napisał na X Berger.
„Trochę wstyd, panie ambasadorze Berger”
Do wpisu ambasaodra Niemiec odniósł się były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.
Trochę wstyd, panie ambasadorze Berger. Bo albo zna Pan swój własny język gorzej niż ja (nie chce mi się wierzyć) – albo Pan wprost kłamie.
Pan kanclerz Merz mówi wyraźnie, że obecna wojna trwa już „länger als der Zweite Weltkrieg”, co znaczy: „dłużej niż II Wojna Światowa” – a nie żadna „wojna ze Związkiem Sowieckim”
— wskazał Jabłoński.
Następnie poseł PiS odniósł się do słów Merza o Rosji, jako „największym europejskim sąsiedzie” Niemiec.
O Rosji z kolei nie mówi, że jest jakimś „sąsiadem Europy”, tylko „naszym największym europejskim sąsiadem” – a konkretnie, że trzeba budować równowagę z „unserem größtem europäischen Nachbarn” – i jeszcze zaraz podkreślił że Rosja to jest „europäisches Land”, kraj europejski
— napisał.
Nie da się być jednocześnie krajem europejskim i sąsiadem Europy. To nielogiczne. Panu kanclerzowi chodziło wyraźnie o sąsiedztwo z Niemcami – bo tak od lat Rosję postrzegacie, traktując Polskę i resztę Europy Środkowej jako bufor między dwoma imperiami.
A ja nawet rozumiem że pan to usprawiedliwia – taką pan ma wszak pracę – dziwiłbym się, gdyby było inaczej. Warto jednak robić to nieco mądrzej
— ocenił Jabłoński.
(Korzystając z okazji przypominam o naszym rozliczeniu finansowym za wywołaną przez was wojnę, która trwała 6 lat i zniszczyła mój kraj)
— dodał na koniec.
