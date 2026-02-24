Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, na antenie Telewizji wPolsce24 krytykował program SAFE i tłumaczył, dlaczego nie jest on korzystny dla Polski.
W przypadku Polski należałoby odrzucić tę pożyczkę, ona jest zła dla Polski, dlatego że uzależnia od decyzji Berlina de facto
— podkreślił Mariusz Błaszczak w rozmowie z red. Emilią Wierzbicki i red. Wojciechem Biedroniem.
Można sobie łatwo wyobrazić, że jednym z elementów praworządności są prawa człowieka, a prawa człowieka to jest przyjmowanie migrantów, albo związki jednopłciowe. Albo Polska zgodzi się na przyjmowanie migrantów, albo zatrzymają pieniądze. Albo Polska zgodzi się na to szaleństwo dotyczące demoralizacji dzieci w szkołach, albo zabiorą pieniądze
— podkreślił szef parlamentarnego klubu PiS.
Trzeba przede wszystkim przeprowadzić analizę, czy lepiej tanio, czy skutecznie. Rządzący zasłaniają się wojskowymi, ale wojskowi przecież w ten sposób włączają się do polityki. Nie zadaniem wojskowych jest ocenianie, czy ten kredyt jest właściwy, czy nie. Zadaniem wojskowych jest przygotowanie tego zakresu potrzeb i tak było w przypadku rządu PiS-u. Do przełomu doszło między 2022 a 2023 rokiem. To dzięki przywództwu politycznemu prezesa Jarosława Kaczyńskiego uchwaliliśmy ustawę o obronie ojczyzny, powstał fundusz wsparcia sił zbrojnych, a budżet na rok 2022 wynosił 68 mld zł, a już na 2023 134 mld zł. To był skok
— ocenił Błaszczak.
„Sprawa jest arcypoważna, bo dotyczy naszej niepodległości”
Czy rządzący będą wciąż starali się przy pomocy sprawy SAFE uderzać w opozycję?
Im zależy na tym, żeby zabetonować scenę polityczną, żeby w oparciu o Berlin mogli utrzymać się przy władzy, żeby to Niemcy decydowali o tym, kto Polska rządzi, a nie Polacy. Zresztą tak się dzieje w relacjach UE-Węgry, próbują zmienić Węgrom premiera
— zaznaczył.
Sprawa jest arcypoważna, bo dotyczy naszej niepodległości, dotyczy naszej przyszłości. (…) To będzie droga prowadząca do tego, żeby wtłoczyć Polskę do strefy euro. To jest też bardzo niebezpieczne
— ostrzegł Błaszczak.
CZYTAJ TAKŻE:
— Jacek Saryusz-Wolski alarmuje: SAFE to trzy razy większe ryzyko związane unijną warunkowością niż przy KPO. „Dyskwalifikacja w punkcie wyjścia”
— Eurodeputowani PiS złożyli zawiadomienie do CBA! Chodzi o program SAFE i firmę Poncyljusza. „Decyzje, które mrożą krew w żyłach”
— TYLKO U NAS. Gdzie problem z SAFE? Jaki: Jeśli ktoś nie rozumie, co oznacza warunkowość, to przepraszam, nie jestem w stanie pomóc
tkwl/Telewizja wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753941-tylko-u-nas-blaszczak-polska-powinna-odrzucic-pozyczke-z-safe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.