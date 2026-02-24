Politycy PiS odpowiadają na atak władzy ws. węgla. "Kuriozalna sytuacja"; "A któż to straszył Polaków, że im go zabraknie?"

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) postanowiła złożyć zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie rzekomej afery węglowej rządu PiS. Chodzi o kupno węgla w 2022 roku w czasie kryzysu energetycznego po wybuchu wojny na Ukrainie. Pojawiły się zarzuty, że duża część z tego węgla nie spełniała odpowiednich norm. „Rząd Tuska atakuje rząd PiS za to, że interweniowaliśmy dbając o bezpieczeństwo energetyczne Polaków” - zareagował na zarzuty rządzących Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS.

Rząd Tuska atakuje rząd PiS za to, że interweniowaliśmy dbając o bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Zakup węgla miał miejsce w sytuacji nadzwyczajnej — w czasie wojny w Ukrainie i realnego zagrożenia kryzysem energetycznym. RARS działała wówczas na podstawie i w ramach prawa starając się zabezpieczyć dostęp do surowca dla Polski

— zaznaczył Mariusz Błaszczak.

To obecny rząd przez prawie trzy lata po przejęciu władzy nie zauważył, że Polska ma ogromne zasoby węgla w rezerwach! Przez ten czas węgiel nie był odpowiednio zarządzany i kiedy sytuacja rynkowa wymagała reakcji, surowiec uległ degradacji lub stracił wartość użytkową. To nie jest wina poprzedniego rządu — to dowód na niedopełnienie obowiązków przez obecne kierownictwo RARS i brak odpowiedzialnej polityki rezerw strategicznych, która obciąża dziś interes państwa

— dodał.

Bierność obecnego rządu w innej kluczowej sprawie tylko pogłębia wątpliwości co do jego kompetencji. Podczas gdy media i politycy opozycji koncentrują się na węglu sprzed kilku lat, dziś Polska stoi bez realnej polityki zabezpieczenia rezerw pelletu. Ceny pelletu są astronomiczne, a rząd nie zrobił nic, by ograniczyć ich wzrost ani zabezpieczyć tego surowca w rezerwach. To kolejny przykład braku wizji i planowania aktualnej ekipy — w przeciwieństwie do rządów PiS, które myślały strategicznie o bezpieczeństwie energetycznym

— napisał szef klubu parlamentarnego PiS.

Kompletny cyrk!”

Kuriozalna sytuacja, ludzie Tuska atakują za wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel, podczas gdy sam Donald Tusk w kwietniu 2022 r. wzywał, bez żadnego planu i przygotowania… do wprowadzenia natychmiastowego embarga. Kompletny cyrk!

— ocenił sytuację Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł PiS.

A któż to straszył Polaków, że zabraknie im węgla? Znacie człowieka? A gdy rząd Mateusza Morawieckiego zapewnił dostępność opału, oni teraz będą nowe bajki opowiadać

— napisał z kolei Radosław Fogiel, poseł PiS.

