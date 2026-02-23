Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, były członek PZPR, podczas swojej wizyty w Kijowie zapewniał Ukraińców, że wejdą do Unii Europejskiej i opowiadał, że „przywozi tę nowinę w imieniu całej demokratycznej Europy”. „Ma chłop rozmach!” - podsumował opowieści Czarzastego Leszek Miller, były premier i były szef SLD.
Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski. A w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość. Pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej. Wejdziecie do Unii Europejskiej
— mówił w Kijowie Włodzimierz Czarzasty.
To jest nowina, którą przywożę w imieniu całej demokratycznej Europy
— dodał górnolotnie. Jakie upoważnienie miał Czarzasty, by składać tego typu deklaracje, jeszcze w imieniu „całej demokratycznej Europy”? To pytanie retoryczne i wydaje się, że to górnolotna zapowiedź bez pokrycia, taka jak ta, gdy Czarzasty opowiadał o stosowaniu nieistniejącego w polskim prawie „weta marszałkowskiego”
Miller o zachowaniu Czarzastego: „Ma chłop rozmach!”
Przyjął „w imieniu całej demokratycznej Europy”. Ma chłop rozmach!
— zareagował w swoim stylu na słowa Czarzastego Leszek Miller, były premier i były kolega partyjny Czarzastego.
