Co dalej z mObywatelem? Resort cyfryzacji zabrał głos. Cieszyński alarmuje o możliwym "cofnięciu się o rok w cyfrowym rozwoju"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

W związku z nowelą, która ma wprowadzić europejski portfel tożsamości cyfrowej, pojawiły się spekulacje, że aplikacja mObywatel zostanie zlikwidowana. „Trzeba ratować mObywatela. Niestety: pomysł Ministerstwo Cyfryzacji na wdrożenie europejskiego węzła cyfrowej tożsamości będzie jak cofnięcie się o rok w cyfrowym rozwoju” - ostrzegł Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji. Resort cyfryzacji zapewnia jednak, że nie zamierza likwidować mObywatela i dalej będzie rozwijać tę aplikację.

Trzeba ratować mObywatela. Niestety: pomysł Ministerstwo Cyfryzacji na wdrożenie europejskiego węzła cyfrowej tożsamości będzie jak cofnięcie się o rok w cyfrowym rozwoju

— ostrzegł Janusz Cieszyński, poseł PiS.

O co chodzi? Na rządowych stronach ukazał się projekt ustawy dotyczący wdrożenia w Polsce EIDAS 2.0. To nowe przepisy tworzące jednolity system tożsamości na poziomie Europy. Oprócz możliwości korzystania zagranicą to także nowe możliwości - będzie nam łatwiej udostępniać informacje na swój temat - np. o posiadanym wykształceniu czy kategorii prawa jazdy. System będzie rozproszony, przez co odejdziemy od silosów danych zawierających wszystko na nasz temat w jednym miejscu - to dobry kierunek także z punktu widzenia prywatności

— tłumaczył polityk PiS.

Niestety przy okazji tego wdrożenia, aby było „łatwiej”, Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło stopniowo wygasić mObywatela, a nowy cyfrowy dokument tożsamości uruchomić w nowej apce. Ten ruch to spuszczenie w sedesie ponad 11 milionowej bazy użytkowników mozolnie budowanej przez ostatnie 2,5 roku. To także wybór między złem a złem: albo odejście od obecnej marki (w której promocję włożono miliony złotych), albo chaos w którym w trwającym wiele miesięcy okresie przejściowym Polacy poproszeni o mObywatela będą jeszcze musieli dopytać - którego?

— napisał.

Oczywiście prawdą jest, że utrzymanie jednej apki będzie wymagało pewnego wysiłku programistycznego. Ale ten czas i pieniądze będą doskonale wydane, bo pozwolą na utrzymanie gigantycznego sukcesu jakim jest mObywatel. Pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale w kwestii cyfrowej tożsamości jesteśmy przed Estonią i resztą państw bałtyckich, nie mówiąc o krajach zachodu Europy. Od roku do Warszawy zjeżdżają delegacje zdumionych urzędników z całej Unii po to, aby oglądać jak wygląda i jak powstał mObywatel

— dodał.

Jak zatem powinno wyglądać docelowe rozwiązanie? Do aplikacji mObywatel należy po prostu dodać możliwość przejścia na nową wersję tożsamości i wygenerować użytkownikom posiadane przez nich dokumenty (np. mPrawo Jazdy) w nowej formie zgodnej z EIDAS. Ponieważ portfel europejski wymagać będzie wykorzystania cyfrowej warstwy dowodu osobistego (to też dobre - podnosi bezpieczeństwo) warto już teraz zainteresować się tym, dla ilu Polaków może to się okazać trudnością. Będzie sporo pracy, ale nic nie do zrobienia. Jakby ktoś był zainteresowany - chętnie pomogę

— podkreślił.

Tu nie ma polityki, to po prostu troska o to, abyśmy jednym niemądrym ruchem nie zaprzepaścili paru lat sukcesów. Jeśli pójdziemy ścieżką zaproponowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji, zupełnie niepotrzebnie cofniemy się na start wyścigu o budowę cyfrowego państwa. Nie warto i dlatego zachęcam do udostępniania tego wpisu. Razem uratujemy mObywatela

— napisał.

Gawkowski chwalił aplikację

Warto zaznaczyć, że kilka miesięcy temu w nagraniu zamieszczonym na profilu KPRM na YouTube minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wychwalał mObywatela.

Fajnie, że się wyświetla za nami, bo to super aplikacja. (…) W tym mObywatelu ten chatbot będzie czymś wyjątkowym w Europie. Będziemy mogli sprawdzić status spraw nie szukając, tylko napisać: „Gdzie jesteśmy”. Będziemy mogli powiedzieć: „Przygotuj nam wzór pisma, jakie muszę w tej sprawie wysłać”. Pyk, będzie. (…) My mamy aplikację rządową najlepszą w Europie

— wychwalał mObywatela wówczas Gawkowski podczas rozmowy z Adamem Szłapką, zamieszczonej na profilu KPRM na YouTube.

Resort cyfryzacji zapewnia, że nie wygasza mObywatela

Teraz resort cyfryzacji zapewnia, że rozwija aplikację mObywatel, a nie ją wygasza.

Rozwijamy mObywatela, a nie wygaszamy! W mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje o możliwości wygaszenia aplikacji mObywatel na rzecz Europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, którego udostępnienie zaplanowano na koniec 2026 roku

— zaznaczyło na platformie X Ministerstwo Cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji dementuje te doniesienia i jednocześnie zapewnia:

aplikacja jest i będzie rozwijana,

europejskie rozporządzenie eIDAS 2.0 poszerzy dotychczasowy ekosystem mObywatela o rozwiązania umożliwiające korzystanie z cyfrowych dokumentów i usług za granicą,

obie aplikacje będą działały równolegle

— podkreślił resort cyfryzacji.

Polki i Polacy nie stracą dostępu do cyfrowych dokumentów i e-usług, które na co dzień ułatwiają im funkcjonowanie. Nowa aplikacja dodatkowo da użytkownikom dostęp do rozwiązań o zasięgu międzynarodowym

— napisało Ministerstwo Cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do śledzenia oficjalnych stron poświęconych mObywatelowi. Już wkrótce opublikowane zostaną informacje o nowościach w aplikacji

— dodał resort cyfryzacji.

CZYTAJ TAKŻE: Resort cyfryzacji zlikwiduje aplikację mObywatel?! Ekspert alarmuje. Wskazuje na projekt wprowadzający europejski portfel tożsamości cyfrowej

tkwl/X/YouTube

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych