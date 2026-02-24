Waldemar Żurek znalazł nowe polityczne paliwo. W neo-Prokuraturze Krajowej został powołany zespół śledczy ds. międzynarodowej grupy zajmującej się handlem ludźmi i werbowaniem małoletnich w celu ich seksualnego wykorzystania. Ma się zająć polskimi wątkami.
Jak poinformował rzecznik neo-PK prok. Przemysław Nowak do zbadania polskich wątków sprawy dotyczącej amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina, powołano już zespół analityczny, któremu przewodniczy minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Waldemar Żurek. Jednocześnie uzurpujący sobie prawo bycia prokuratorem krajowym Dariusz Korneluk powołał dziś dodatkowo zespół śledczy nr 5 ds. międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi i przestępstwami przeciwko wolności seksualnej.
Prokuratura ma nowe zajęcie
Rzecznik neo-PK podał, że w skład zespołu weszło trzech doświadczonych prokuratorów PK. Obecnie mają oni prowadzić postępowanie przygotowawcze, a decyzja w kwestii ewentualnego wszczęcia śledztwa zostanie przez nich podjęta na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Prok. Nowak poinformował, że zespół śledczy będzie zajmował się sprawą działalności:
zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, z udziałem obywateli Polski, zajmującej się handlem ludźmi poprzez werbowanie osób małoletnich przy użyciu podstępu oraz wprowadzanie ich w błąd co do możliwości zrobienia kariery w agencjach mody, w celu ich seksualnego wykorzystania oraz dopuszczania się przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; działalność grupy przestępczej miała miejsce w latach 2005–2018 w Stanach Zjednoczonych, Polsce i innych krajach.
Afera Epsteina
Afera dotyczy działalności Jeffreya Epsteina, wpływowego amerykańskiego finansisty, który przez lata wykorzystywał swoją pozycję do werbowania nieletnich dziewcząt pod pozorem pracy lub wsparcia finansowego. Ofiary były następnie wykorzystywane seksualnie w jego posiadłościach, a w proceder mogli być zamieszani także ludzie z elit politycznych, biznesowych i towarzyskich, którzy byli częstymi gośćmi na jego prywatnej wyspie Saint Little James. Wokół postaci Epsteina narosło także wiele teorii, dodajmy że do tej pory nie potwierdzonych, na temat m.in. przeprowadzanych przez niego praktyk wobec swoich ofiar, czy możliwych powiązań ze służbami wywiadowczymi, jak CIA, czy Mosad.
Pod koniec stycznia amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało około 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina.
W lutym Donald Tusk stwierdził, że w sprawie skandalu pojawiły się „pierwsze informacje dotyczące osobników, którzy na przykład informowali z Krakowa pana Epsteina, że mają już grupę polskich kobiet lub dziewcząt”.
Jeszcze tego samego dnia informowano, że w sprawie powstanie zespół analityczny, a być może także zostanie utworzony zespół śledczy. 12 lutego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o spotkaniu planowanego wówczas zespołu analitycznego. Jak informowano zespołowi przewodniczy minister Żurek w koordynacji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim i ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.
Komentarz mec. Lewandowskiego
Do sprawy odniósł się mecenas Bartosz Lewandowski.
Kulisy pracy służb specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej można wywlekać na komisjach śledczych, ale w sprawie afery Epsteina przebadanej przez służby amerykańskie na setki sposobów, która w marginalnym stopniu dotyczy Polski, tajność ścisła
– napisał adwokat.
W trybie dostępu do informacji publicznej zwróciłem się z wnioskiem o udostępnienie listy członków tej Komisji (z wyjątkiem funkcjonariuszy służb), aby wiedzieć komu płacimy z publicznych pieniędzy
– czytamy w jego wpisie.
