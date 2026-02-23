Rządząca koalicja zamierza podporządkować się sugestiom upolitycznionego stowarzyszenia sędziów „Iustitia”. Jak ustalił RMF FM, szykowana jest uchwała, w której Sejm zadeklaruje uznanie i wybór kandydatów, których do Krajowej Rady Sądownictwa wskażą sędziowie. „Politycy koalicji właśnie zdecydowali, że poparcie dla sędziowskich wyborów będzie wyrażone w uchwale, którą na najbliższym posiedzeniu przyjmie Sejm” - informuje stacja. To oznacza rażące złamanie obowiązującej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
12 maja kończy się kadencja sędziów zasiadających w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgodnie z decyzją marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego rozpoczęto wybory nowych jej członków. Według przepisów ustawy kandydatów ostatecznie powinien ocenić w głosowaniu Sejm, a wszystkie kluby powinny mieć prawo wybrania kandydatów spośród sędziów zgłoszonych przez środowisko. Tak się jednak nie stanie. Kilka tygodni temu upolitycznione stowarzyszenie sędziów „Iustitia”, podjęło uchwałę, że kandydaci wybrani przez środowisko sędziowskie mają być bezwzględnie przyjęci przez Sejm. To oznacza nielegalnych członków Rady.
To będzie dopiero chaos!
Jak informuje RMF FM, Sejm ma taką uchwałę podjąć, bo tak chce rządząca większość.
W grę wchodziło wspólne oświadczenie szefów klubów koalicji albo - znacznie istotniejsze - przyjęcie uchwały, w której sejmowa większość zobowiązuje się respektować wyniki wyborów, jakie w swoim gronie przeprowadzą sędziowie. Zdecydowano się na uchwałę
— czytamy w informacji podanej przez stację.
Dokument, w którym Sejm spełnia oczekiwania sędziów, ma być podpisany przez przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych koalicji rządzącej. Jego kilkustronicowy projekt zostanie zgłoszony w Sejmie prawdopodobnie jutro, a w środę będzie już mógł trafić pod obrady całej izby
— informuje RMF FM.
Podsumowanie
Taki scenariusz oznacza rażące naruszenie ustawę w trakcie wyborów do KRS. Jeżeli klubom opozycyjnym zostanie zablokowana możliwość wyboru co najmniej po jednym członku do KRS - a takie uprawnienie wynika z ustawy - to uchwała Sejmu będzie podjęta z naruszeniem prawa. Będziemy mieć nielegalnie wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa. W takiej sytuacji prezydent może odmówić współpracy z nimi.
