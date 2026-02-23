Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na antenie Telewizji wPolsce24, na antenie Telewizji wPolsce24 wypowiadał się m.in. na temat niedofinansowania mniejszych związków sportowych, reprezentujących bardziej niszowe dyscypliny.
Uważam, że nie powinno być tak, że większe związki sportowe mają ogromne środki. Powinno być tak, że jednak te mniejsze, niszowe sporty, powinny też mieć środki chociażby ze spółek z udziałem Skarbu Państwa lub też to, co powiedziałem - zmiana ustawy. Wiem, jak to zrobić i jak to przeprowadzić, skąd wziąć te środki, żeby trafiły celowo do związków sportowych
— podkreślił Radosław Piesiewicz.
„To już jest szaleństwo”
Prezes PKOl podał przykład dofinansowania ze strony jeden ze spółek Skarbu Państwa szkółki piłkarskiej należącej do prywatnego klubu, gdzie i tak ze lekcje piłki nożnej dla swoich dzieci i tak muszą płacić rodzice.…
