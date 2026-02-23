TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Piesiewicz: Mniejsze związki sportowe też powinny mieć środki. Był dobry program PKOl-u, ale został zburzony jak po tsunami

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Telewizja wPolsce24
autor: Telewizja wPolsce24

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na antenie Telewizji wPolsce24, na antenie Telewizji wPolsce24 wypowiadał się m.in. na temat niedofinansowania mniejszych związków sportowych, reprezentujących bardziej niszowe dyscypliny.

Uważam, że nie powinno być tak, że większe związki sportowe mają ogromne środki. Powinno być tak, że jednak te mniejsze, niszowe sporty, powinny też mieć środki chociażby ze spółek z udziałem Skarbu Państwa lub też to, co powiedziałem - zmiana ustawy. Wiem, jak to zrobić i jak to przeprowadzić, skąd wziąć te środki, żeby trafiły celowo do związków sportowych

— podkreślił Radosław Piesiewicz.

To już jest szaleństwo”

Prezes PKOl podał przykład dofinansowania ze strony jeden ze spółek Skarbu Państwa szkółki piłkarskiej należącej do prywatnego klubu, gdzie i tak ze lekcje piłki nożnej dla swoich dzieci i tak muszą płacić rodzice.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych