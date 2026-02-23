wideo

Sikorski wystawił Czarzastego? Marszałek podpisał w Kijowie deklarację. "Polska pomoże Ukrainie wejść jak najszybciej do UE"

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicemarszałek Monika Wielichowska oraz przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk podpisali Deklarację dot. wsparcia polskiego Sejmu dla wejścia Ukrainy do UE.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicemarszałek Monika Wielichowska oraz przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk podpisali Deklarację dot. wsparcia polskiego Sejmu dla wejścia Ukrainy do UE. / autor: PAP/Marcin Obara

Polski Sejm będzie wspierał Ukrainę w drodze do Unii Europejskiej. Wejdziecie do Unii Europejskiej” - taką deklarację podpisał w Kijowie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk podziękował za wsparcie, jakie od początku wojny płynie z Polski.

Włodzimierz Czarzasty przybył z dwudniową wizytą do Kijowa. Pierwszym punktem programu było spotkanie z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem, który przywitał go już na dworcu. Obaj politycy spotkali się później w Radzie Najwyższej, gdzie podpisali deklarację o wsparciu polskiego parlamentu dla Ukrainy w dążeniu tego kraju do Unii Europejskiej.

Wejdziecie do Unii Europejskiej”

Czarzasty podkreślił, że Polska jest obecnie hubem dla 90 proc. uzbrojenia, które trafia na Ukrainę.

Chcę, żeby Polska była również w 90 proc. hubem w momencie, kiedy będzie odbudowywana Ukraina. To polscy przedsiębiorcy cztery lata temu nie opuścili Ukrainy w momencie, kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna

— powiedział. Przypomniał, że Polska także mogła liczyć na wsparcie krajów Unii Europejskiej, gdy starała się o akcesję.

Marszałek podziękował za to, że będzie miał możliwość wystąpienia jutro na posiedzeniu Rady Najwyższej w czwartą rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.

Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski. A w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość. Pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej. Wejdziecie do Unii Europejskiej

— podkreślił marszałek Sejmu, którego słowa bez wąptpienia musiały być konsultowane z Radosławem Sikorskim.

„Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i wolnej Ukrainy bez wolnej Polski” – powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty po spotkaniu z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem. Od odwiedzenia ukraińskiego parlamentu marszałek Czarzasty rozpoczął wizytę w Kijowie. Rozmowa była poświęcona nie tylko wojnie, ale także kwestii integracji Ukrainy z Unią Europejską. „Pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej” – zapewnił marszałek Czarzasty na konferencji prasowej po spotkaniu. Politycy podpisali umowę o wsparciu integracji europejskiej Ukrainy

— czytamy w triumfalnym wpisie Kancelarii Sejmu, która kieruje marek Siwiec.

Co dalej z wojną?

Z kolei Stefanczuk ocenił, że podpisana deklaracja będzie poważnym impulsem wzmacniającym współpracę.

Dzisiaj omówiliśmy szereg kwestii, a przede wszystkim podziękowałem, złożyłem na ręce pana marszałka podziękowania narodowi polskiemu, za wsparcie wojskowe, finansowe, humanitarne udzielane przez Polskę Ukrainie

— powiedział Stefanczuk, który był później pytany przez dziennikarzy o słowa specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkoffa, który ocenił, że w ciągu trzech tygodni może dojść do kolejnych negocjacji, które potencjalnie mogą doprowadzić do zorganizowania szczytu z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Chcę przypomnieć, że prezydent Ukrainy przyjeżdżał do Stambułu, gdzie czekał na Putina i że jest gotowy wszędzie, gdzie będzie to możliwe rozmawiać. Ukraina pragnie jak nikt zakończenia tej wojny pokojem, ale nie za wszelką cenę. Ukraina chce mieć uczciwy pokój

— zaznaczył.

Czarzasty został zapytany, czy w jego ocenie jest szansa na zakończenie wojny na Ukrainie do końca jego kadencji jako marszałka, czyli do końca 2027 roku.

Ja osobiście zrobię wszystko, aby tak się stało. Politykę zagraniczną w Polsce prowadzi rząd polski z panem premierem Donaldem Tuskiem oraz panem Radosławem Sikorskim. Ale ponieważ to ta sama koalicja, to wszyscy zabiegamy o to samo

— podkreślił marszałek.

W planie wizyty w Kijowie Czarzasty ma także spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierką Julią Swyrydenko.

Robert Knap/PAP

