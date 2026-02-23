„Polski Sejm będzie wspierał Ukrainę w drodze do Unii Europejskiej. Wejdziecie do Unii Europejskiej” - taką deklarację podpisał w Kijowie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk podziękował za wsparcie, jakie od początku wojny płynie z Polski.
Włodzimierz Czarzasty przybył z dwudniową wizytą do Kijowa. Pierwszym punktem programu było spotkanie z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem, który przywitał go już na dworcu. Obaj politycy spotkali się później w Radzie Najwyższej, gdzie podpisali deklarację o wsparciu polskiego parlamentu dla Ukrainy w dążeniu tego kraju do Unii Europejskiej.
„Wejdziecie do Unii Europejskiej”
Czarzasty podkreślił, że Polska jest obecnie hubem dla 90 proc. uzbrojenia, które trafia na Ukrainę.
Chcę, żeby Polska była również w 90 proc. hubem w momencie, kiedy będzie odbudowywana Ukraina. To polscy przedsiębiorcy cztery lata temu nie opuścili Ukrainy w momencie, kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna
— powiedział. Przypomniał, że Polska także mogła liczyć na wsparcie krajów Unii Europejskiej, gdy starała się o akcesję.
Marszałek podziękował za to, że będzie miał możliwość wystąpienia jutro na posiedzeniu Rady Najwyższej w czwartą rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.
Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski. A w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość. Pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej. Wejdziecie do Unii Europejskiej
— podkreślił marszałek Sejmu, którego słowa bez wąptpienia musiały być konsultowane z Radosławem Sikorskim.
„Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i wolnej Ukrainy bez wolnej Polski” – powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty po spotkaniu z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem. Od odwiedzenia ukraińskiego parlamentu marszałek Czarzasty rozpoczął wizytę w Kijowie. Rozmowa była poświęcona nie tylko wojnie, ale także kwestii integracji Ukrainy z Unią Europejską. „Pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej” – zapewnił marszałek Czarzasty na konferencji prasowej po spotkaniu. Politycy podpisali umowę o wsparciu integracji europejskiej Ukrainy
— czytamy w triumfalnym wpisie Kancelarii Sejmu, która kieruje marek Siwiec.
Co dalej z wojną?
Z kolei Stefanczuk ocenił, że podpisana deklaracja będzie poważnym impulsem wzmacniającym współpracę.
Dzisiaj omówiliśmy szereg kwestii, a przede wszystkim podziękowałem, złożyłem na ręce pana marszałka podziękowania narodowi polskiemu, za wsparcie wojskowe, finansowe, humanitarne udzielane przez Polskę Ukrainie
— powiedział Stefanczuk, który był później pytany przez dziennikarzy o słowa specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkoffa, który ocenił, że w ciągu trzech tygodni może dojść do kolejnych negocjacji, które potencjalnie mogą doprowadzić do zorganizowania szczytu z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.
Chcę przypomnieć, że prezydent Ukrainy przyjeżdżał do Stambułu, gdzie czekał na Putina i że jest gotowy wszędzie, gdzie będzie to możliwe rozmawiać. Ukraina pragnie jak nikt zakończenia tej wojny pokojem, ale nie za wszelką cenę. Ukraina chce mieć uczciwy pokój
— zaznaczył.
Czarzasty został zapytany, czy w jego ocenie jest szansa na zakończenie wojny na Ukrainie do końca jego kadencji jako marszałka, czyli do końca 2027 roku.
Ja osobiście zrobię wszystko, aby tak się stało. Politykę zagraniczną w Polsce prowadzi rząd polski z panem premierem Donaldem Tuskiem oraz panem Radosławem Sikorskim. Ale ponieważ to ta sama koalicja, to wszyscy zabiegamy o to samo
— podkreślił marszałek.
W planie wizyty w Kijowie Czarzasty ma także spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierką Julią Swyrydenko.
