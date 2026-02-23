Premier Donald Tusk stara się naciskać na opozycję i prezydenta w sprawie poparcia dla pożyczki w ramach programu SAFE. Tusk w rynsztokowy sposób zaatakował tych, którzy wyrażają wątpliwości w sprawie działania tego programu. Naciska też na prezydenta, by podpisał ustawę ws. SAFE. Zachowanie Tuska wywołało lawinę krytyki w sieci.
Dotarło, zakute łby?
— w taki knajacki sposób Tusk zatytułował swój wpis na platformie X, wymierzony w opozycję.
Jesteśmy w Stalowej Woli, o której ostatnio było tak głośno. Nazwozili tu partyjniaków, podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej Huty, podobnie jak do innych zakładów pracy, przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Ten krzyk, że pieniądze dla Niemców
— powiedział premier na dołączonym do wpisu nagraniu.
Postaram się to wytłumaczyć najprościej, jak potrafię. Patrzcie mi na usta. 20 miliardów tylko dla tej Huty, Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby?
— dodał Tusk.
Nacisk na prezydenta
Tusk podczas konferencji prasowej z premierem Norwegii starał się naciskać na prezydenta, by podpisał ustawę ws. SAFE.
Przestańcie robić sobie i ludziom wodę z mózgu. To są pieniądze, które mają służyć polskiej obronności, polskiemu przemysłowi. Wszyscy, którzy chcą to zablokować, przeciw temu chcą protestować, działają przeciwko polskiemu interesowi, przeciwko najważniejszej sprawie, jaką jest bezpieczeństwo Polski i całego kontynentu. Tak że przestańcie, prezydencie, podpisuj, nie ma co tutaj zwlekać i dyskutować, bo od tego zależy los w przyszłości Polski, bezpiecznej Polski, a także przyszłość dziesiątek i setek polskich firm na terenie całego kraju
— stwierdził Tusk.
Burza w sieci po wpisie Tuska
Wpis premiera na X wywołał lawinę krytyki w sieci. Oburzenie zwróciła zwłaszcza forma, jaką przyjął Tusk do ataku na opozycję.
Donaldzie, niech ci asystent przetłumaczy co tu napiszę: Huta Stalowa Wola. Za Tuska. Częściowo sprywatyzowana w ręce Chińczyków. Za PiS. Uratowana i dofinansowana. Dotarło?
— napisał Mateusz Morawiecki, były premier, poseł PiS.
Skoro przyjmuje Pan taką retorykę… Niemiecki podnóżku, podczas swoich pierwszych rządów doprowadziłeś tę fabrykę na skraj upadku. Dzięki rządom PiS została uratowana i postawiona na nogi! Jeśli chcesz, by produkcja tam się rozwijała, to nie musisz zaciągać kredytu u Niemca na niewolniczych warunkach, tylko normalnie, na rynku, na znanych i transparentnych warunkach. Chyba, że nie chodzi o Hutę Stalowa Wola, a niemieckie interesy w UE? Dotarło, zakuty łbie? Co to w ogóle za sposób komunikacji Premiera? Jakim zawołaniem rozpocznie kolejny wpis?
— zapytał Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Roman przeloguj się
— skwitował zachowanie Tuska Bogdan Rzońca, europoseł PiS.
Zakuty łbie, to że nie podoba mi się oferta jednego banku, nie znaczy, że nie mogę wziąć kredytu w innym banku i dokonać zakupu. Wystarczająco prosto, żeby dotarło?
— napisał Marcin Horała.
Premier Polski wyzywa swoich politycznych przeciwników od zakutych łbów. A taki podobno europejski, światowy, doświadczony politycznie. Upadek, Panie Donaldzie, upadek
— ocenił zachowanie Tuska Rafał Kubowicz. przewodniczący Nowej Nadziei w Szczecinie.
Im bardziej agresywnie ten facet zaczyna gadać o tych pieniądzach, tym lepiej pilnujcie portfeli
— stwierdził Tomasz Lipiński, użytkownik X.
Silniczku, ja wiem, że już dawno odleciałeś, ale per „zakuty łeb”, to może są standardy debaty u Twojego człowieka w Moskwie, ale ludzie kulturalni tak się do siebie nie zwracają
— napisała Magda Trzaskowska, użytkownik X.
Skasuj pan ten post, panie premierze. Naprawdę nie wypada. Wstyd wręcz
— zaznaczył Marcin Wątrobiński, użytkownik X.
Co to za język? Wstyd
— stwierdził Piotr Pacewicz, użytkownik X.
CZYTAJ TAKŻE:
— Eurodeputowani PiS złożyli zawiadomienie do CBA! Chodzi o program SAFE i firmę Poncyljusza. „Decyzje, które mrożą krew w żyłach”
— Jacek Saryusz-Wolski alarmuje: SAFE to trzy razy większe ryzyko związane unijną warunkowością niż przy KPO. „Dyskwalifikacja w punkcie wyjścia”
tkwl/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753907-rynsztokowy-atak-tuska-na-opozycje-dotarlo-zakute-lby
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.