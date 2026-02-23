Rafał Brzoska nie pozostawił złudzeń w sprawie pogłosek o swoim rzekomym wejściu do polityki. „Muszę was rozczarować. Nie tam jest mój cel” - powiedział na platformie X. A w wywiadzie dla XYZ stwierdził definitywnie: „Absolutnie nigdy (…). Najlepszego napastnika nie wstawia się na bramkę”. Plotki o politycznych ambicjach założyciela InPostu przybrały na sile w ciągu ostatnich tygodni. Podgrzewali je m.in. politycy Koalicji 13 Grudnia, a wielu ekspertów liczyło już na głosy poparcia, które pomogłyby Donaldowi Tuskowi zbudować przewagę po wyborach parlamentarnych.
„Środowiska polityczne sondują Brzoskę”
Rafał Brzoska zajmował się przez ostatni rok deregulacyjną inicjatywą SprawdzaMy. Wielu uznało, że to sukces, który pozwoli założycielowi InPostu rozpocząć nowe, tym razem polityczne życie.
Po sukcesie deregulacyjnej inicjatywy pytanie brzmi już nie czy, lecz kiedy i w jakiej formule Rafał Brzoska wejdzie do polityki. (…) Z rozmów przeprowadzonych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że coraz więcej środowisk biznesowych i politycznych na poważnie sonduje Rafała Brzoskę, czy jest już gotów wejść do polityki
— mogliśmy przeczytać w zeszłym tygodniu w „Rzeczpospolitej”.
„Byłby naturalnym koalicjantem KO w nowym Sejmie”
Atmosferę podgrzewali też sami politycy.
Jeżeli pan Brzoska wejdzie do polityki, to może istotnie zmienić konfigurację na polskiej scenie politycznej
— przewidywał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.
„Rzeczpospolita” pisała o swoich ustaleniach ws. ewentualnego ruchu, który miałby powstać wokół Brzoski.
W wymarzonym scenariuszu środowisk biznesowych, które sondują Rafała Brzoskę, taki ruch miałby trzymać pakiet kontrolny między PiS a KO – tak by maksymalizować szanse na realizację ważnych dla przedsiębiorców postulatów gospodarczych.
— czytamy w dzienniku.
Dalej dowiadywaliśmy się, komu najbardziej opłacałby się ruch organizowany wokół przedsiębiorcy.
Trudno byłoby Donaldowi Tuskowi go atakować, bo sam premier wciągnął Brzoskę do wielkiej politycznej gry. Z drugiej strony taki proprzedsiębiorczy ruch byłby naturalnym koalicjantem KO w nowym Sejmie
— stwierdziła „Rz”.
Brzoska nie pozostawił złudzeń
Rafał Brzoska postanowił wreszcie powstrzymać falę plotek na swój temat. Udzielił przy tym wywiadu magazynowi XYZ, zapowiadając:
Dedukuję wywiad w XYZ tym wszystkim rozgrzanym głowom, które próbowały mnie wepchnąć do polityki. Muszę was rozczarować. Nie tam jest mój cel, to nie jest mój focus…
„Najdziwniejsza plotka ostatnich tygodni”
W samym wywiadzie, pytany o polityczne aspiracje odpowiedział bez wahania.
To chyba najdziwniejsza plotka ostatnich tygodni. Najpierw wysyłali mnie na prezydenta. Teraz ci sami ludzie wysyłają mnie do Sejmu. Szczerze? Nie mam już siły zaprzeczać. Od 1999 r. jestem przedsiębiorcą i buduję biznes. Ledwie kilka tygodni po tym, jak ogłosiłem, że jestem w konsorcjum, które chce skupić akcje InPostu, by nadać mu nową prędkość, ktoś wypuszcza taką plotkę, a nawet poważni przecież dziennikarze ją podchwytują
— dziwił się prezes Brzoska.
Brzoska: Nie można naginać rzeczywistości
Założyciel InPostu odniósł się też do przymilnych spekulacji polityków:
Szanuję liderów wszystkich partii politycznych, bardzo im dziękuję za pozytywne głosy pod moim adresem, ale nie można naginać rzeczywistości.
Żeby urwać wszelkie dalsze spekulacje, prezes Brzoska zaprzeczył jakimkolwiek pogłoskom i wypowiedział się na temat swojej obecności w polityce w dalszej przyszłości.
Absolutnie nigdy. Tam jest miejsce dla polityków. Tych, którzy od młodości chcieli się nią zajmować, którzy chcą jej poświęcić życie. Za młodu roznosili ulotki, potem startowali w kampaniach.
— stwierdził kategorycznie.
„Najlepszego napastnika nie wstawia się na bramkę”
Przedsiębiorcy powinni być w biznesie. Wtedy jako kraj będziemy mieli największe korzyści. Najlepszego napastnika nie wstawia się na bramkę, a bramkarza nie wystawia się w ataku.
— skwitował Brzoska.
Rafał Brzoska jest polskim przedsiębiorcą, menedżerem i inwestorem. W roku 2006 założył firmę InPost. Grupy kapitałowa z czasem stała się gigantem na rynku przesyłek paczkomatowych.
oprac. SC/rp.pl/XYZ/X
