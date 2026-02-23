WIDEO

Politycy Prawa i Sprawiedliwości złożyli zawiadomienie do CBA w sprawie działań rządu dotyczących spółki Polska Amunicja, wskazując na możliwe nieprawidłowości przy przyznawaniu środków z programu SAFE. Eurodeptowani alarmują, że decyzje podejmowane w KPRM i MON budzą poważne wątpliwości i wymagają pilnego wyjaśnienia.

Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński podkreślił, że „w KPRM i MON podejmowane są decyzje, które mrożą krew w żyłach”.

Dowiadujemy się, że na liście firm z dofinansowaniem SAFE ma być Polska Amunicja. Mamy do czynienia z firmą, nad którą Skarb Państwa w czasie rządów PiS miał kontrolę, przychodzi Donald Tusk i sprzedają akcje tej spółki, przez co Skarb Państwa nie ma nad nią już kontroli

— wskazał eurodeputowany.

Ponad 2 mld euro ma trafić do tej firmy, która w 2024 zatrudniała 7 osób, notując stratę. Nie ma żadnej fabryki amunicji. Szefem tej spółki jest aktywny polityk KO Paweł Poncyljusz. Nie zgadzamy się na dopuszczenie do sytuacji, w której program SAFE miałby być KPO 2.0, bo mamy warunkowość i brak decyzyjności ze strony polskiego rządu. Dzisiaj składamy zawiadomienie do CBA, aby roztoczyło tarczę antykorupcyjną nad wszelkimi działaniami rządu związanymi ze spółką Polska Amunicja

— zaznaczył Tobiasz Bocheński.

„Wszystko powinno być transparentne”

Europoseł PiS Jacek Ozdoba wskazał, że Prawo i Sprawiedliwość kieruje pismo do CBA o wszczęcie procedury wyjaśniającej po to, aby w imię interesu publicznego wszystko było transparentne.

Związki personalne i decyzje podejmowane w KPRM sugerują, że może dojść do nieprawidłowości. Kwestia związana z programem SAFE powinna być objęta tarczą antykorupcyjną i wszystko powinno być wyjaśnione i transparentne

— zastrzegł.

Liczymy na to, że funkcjonariusze będą mogli podejmować decyzje w sposób niezależny, a nie pod naciskiem woli politycznej. Dlatego składamy pismo do szefa CBA i mam nadzieję, że wszczęta procedura wyjaśni wszystkie okoliczności, które zostały ujawnione dzięki mediom

— wskazał Jacek Ozdoba.

