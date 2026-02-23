Politycy Prawa i Sprawiedliwości złożyli zawiadomienie do CBA w sprawie działań rządu dotyczących spółki Polska Amunicja, wskazując na możliwe nieprawidłowości przy przyznawaniu środków z programu SAFE. Eurodeptowani alarmują, że decyzje podejmowane w KPRM i MON budzą poważne wątpliwości i wymagają pilnego wyjaśnienia.
Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński podkreślił, że „w KPRM i MON podejmowane są decyzje, które mrożą krew w żyłach”.
Dowiadujemy się, że na liście firm z dofinansowaniem SAFE ma być Polska Amunicja. Mamy do czynienia z firmą, nad którą Skarb Państwa w czasie rządów PiS miał kontrolę, przychodzi Donald Tusk i sprzedają akcje tej spółki, przez co Skarb Państwa nie ma nad nią już kontroli
— wskazał eurodeputowany.
Ponad 2 mld euro ma trafić do tej firmy, która w 2024 zatrudniała 7 osób, notując stratę. Nie ma żadnej fabryki amunicji. Szefem tej spółki jest aktywny polityk KO Paweł Poncyljusz. Nie zgadzamy się na dopuszczenie do sytuacji, w której program SAFE miałby być KPO 2.0, bo mamy warunkowość i brak decyzyjności ze strony polskiego rządu. Dzisiaj składamy zawiadomienie do CBA, aby roztoczyło tarczę antykorupcyjną nad wszelkimi działaniami rządu związanymi ze spółką Polska Amunicja
— zaznaczył Tobiasz Bocheński.
„Wszystko powinno być transparentne”
Europoseł PiS Jacek Ozdoba wskazał, że Prawo i Sprawiedliwość kieruje pismo do CBA o wszczęcie procedury wyjaśniającej po to, aby w imię interesu publicznego wszystko było transparentne.
Związki personalne i decyzje podejmowane w KPRM sugerują, że może dojść do nieprawidłowości. Kwestia związana z programem SAFE powinna być objęta tarczą antykorupcyjną i wszystko powinno być wyjaśnione i transparentne
— zastrzegł.
Liczymy na to, że funkcjonariusze będą mogli podejmować decyzje w sposób niezależny, a nie pod naciskiem woli politycznej. Dlatego składamy pismo do szefa CBA i mam nadzieję, że wszczęta procedura wyjaśni wszystkie okoliczności, które zostały ujawnione dzięki mediom
— wskazał Jacek Ozdoba.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— TYLKO U NAS. Tomasz Szatkowski o kontrakcie na produkcję amunicji i firmie Poncyljusza: To sprawa dla komisji ds. służb specjalnych
— PiS alarmuje ws. kontraktu na amunicję za grube miliardy zł. „To niewykonalne!”. Firmą kieruje były poseł KO
— Budka wyparł się Poncyljusza? Wąsik sprowadził go na ziemię: W zeszłej kadencji był posłem KO. Mogę w czymś Panu pomóc?
— TYLKO U NAS. SAFE może być uznany za bezprawny. Zalewska: Skarga PE w TSUE leży od sierpnia 2025 r. Zażądałam od KE wyjaśnień
X/tt
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753902-pis-sklada-zawiadomienie-do-cba-chodzi-o-safe-i-poncyljusza
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.