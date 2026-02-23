„W dobie kryzysu konstytucyjnego w Polsce jest ogromny problem z należytym obsadzeniem etatów sędziowskich” - powiedział w Toruniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Pytanie, co oznacza „należyte obsadzenie”, skoro status kilku tysięcy sędziów legalnie powołanych przez prezydenta RP po 2017 r. jest przez niego kwestionowany. Żurek zauważył, że dla obywatela najważniejsza jest szybkość i pewność wyroków: tak w sprawach osobistych, jak i dotyczących biznesu. Warto przypomnieć ministrowi, że w myśl jego pozaprawnej doktryny o tzw. neosędziach ich wyroki są uchylane.
Minister sprawiedliwości uczestniczył w sesji plenarnej otwierającej dwudniowe Welconomy Forum w Toruniu, forum gospodarcze, podczas którego spotykają się politycy, naukowcy, przedstawiciele biznesu i samorządu.
W dobie kryzysu konstytucyjnego mamy dziś olbrzymi problem z należytym obsadzeniem etatów sędziowskich. Zmierzamy w tym kierunku, aby odtworzyć organ konstytucyjny, którym jest Krajowa Rada Sądownictwa, bo jest to bardzo istotne. Mamy ponad 900 nieobsadzonych sędziowskich etatów
— zaznaczył minister Żurek podczas sesji plenarnej. Kłopot w tym, że to „odtwarzanie” KRS oznacza w myśl jego projektu ustawy segregację sędziów oraz wybór nowej KRS z pogwałceniem ustawy.
Żurek się żali
Zwracając się do przedsiębiorców podkreślił, że ci na pewno doskonale rozumieją jaką gehennę przechodzi obywatel czy przedsiębiorca wiele lat czekający na wyrok.
Wystarczy stracić płynność przez jedną wysoką niezapłaconą fakturę i dobrze prosperująca firma potrafi nam się położyć. To dotyczy każdego. Chciałbym, abyśmy bardzo przyspieszyli w tym zakresie. Od marca wchodzi tzw. cyfrowy sąd. Elementy tego cyfrowego sądu to m.in. ułatwienia dla pełnomocników, żeby już nie przesyłali środków odwoławczych do sądu drogą klasyczną, jeżeli jest droga cyfrowa
— dodał Żurek. Minister nie powiedział za to, jakim kuriozum jest uchylenie długo oczekiwanego wyroku w oparciu o doktrynę nieakceptowania sędziów nominowanych po 2017 r. oraz ile to powoduje szkód materialnych i moralnych.
Żurek wskazał, że dla obywatela kluczowa jest łatwość kontaktów z wymiarem sprawiedliwości i szybkość oraz pewność rozstrzygnięć, tak w sprawach osobistych, jak i dotyczących biznesu.
Bardzo chciałbym też, abyśmy wyrównali obciążenia. Przez wiele lat poprzednich rządów doszło do takich sytuacji, że w tych samych wydziałach sędzia ma w tym samym referacie 150 spraw w jednym miejscu w Polsce, albo 800 w innym. Żadna firma nie może funkcjonować dobrze, gdy różnica w tych obciążeniach jest tak dramatycznie duża
— stwierdził Żurek, który bez walki poddaje sprawy odszkodowawcze przed TSUE dotyczące sędziów, choć państwo polskie nie ma obowiązku ich respektowania. Sprawy kształtu wymiaru sprawiedliwości są ciągle poza kompetencją unijnych organów.
Robert Knap/PAP
