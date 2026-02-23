Politycy Prawa i Sprawiedliwości jednoznacznie skrytykowali obecny rząd w obszarze bezpieczeństwa energetycznego oraz gospodarki leśnej. Zwrócili uwagę na wysokie ceny i niską dostępność pelletu, obarczając winą Ministerstwo Klimatu i Środowiska za błędy w zarządzaniu tym surowcem.
Waldemar Buda zwrócił uwagę na fakt, że mamy ewidentny problem związany z dostępnością i zakupem pelletu oraz jego ceną, która „jest szokiem z puntu widzenia Europy”.
Pellet w Polsce jest znacząco droższy niż w Niemczech, we Włoszech, w Czechach, w sytuacji, w której to my byliśmy i jesteśmy nadal eksporterami i dużymi producentami pelletu. I pytanie jest proste - jeżeli w Niemczech przy tej samej zimie, przy tej samej sytuacji ten pellet jest dostępny i jest w niższej cenie, to jak to możliwe, że dzisiaj mamy tego typu sytuacje w Polsce?
— zapytał europoseł PiS.
Buda: „Odpowiedzialność ponosi Hennig-Kloska”
Wskazał, że „odpowiedzi tu jest kilka, ale wszystkie idą w jednym kierunku, czyli zaniechań, ale też błędnych działań przedstawicieli rządu, które doprowadziły do tej sytuacji”.
Po pierwsze, zrzucili odpowiedzialność na producentów, którzy produkowaliby trzykrotnie więcej tego pelletu, gdyby mieli dostęp do surowca i mieli jakiekolwiek wsparcie rządu w tym zakresie. Mamy dzisiaj dramatyczny problem z dostępem do surowca produkcji pelletu i to jest praprzyczyna tej sytuacji, za którą ponosi odpowiedzialność minister Hennig-Kloska poprzez swoją politykę w ministerstwie. Jest mnóstwo instrumentów, które pozwoliłyby uniknąć tej sytuacji
— mówił Waldemar Buda.
Obajtek: „To idzie w fatalnym kierunku”
Z kolei Daniel Obajtek zaznaczył, że „trzeba być ignorantem ekonomicznym, żeby tak zarządzać Lasami Państwowymi i przy tym całym procesie zarządzania surowcem, jakim jest drzewo, pompować tylko i wyłącznie światopogląd oderwany od realiów”.
W Polsce, w obszarze przemysłu związanego z LP, 40 tys. ludzi straciło pracę. To nie jest związane z żadną ekologią. To ignorancja, by reformować instytucję, która ma ponad 100 lat i była bardzo dobrze zarządzana
— podkreślił eurodeputowany.
Mamy potworny kryzys w przetwarzaniu drzewa - niezwiększone są w Polsce produkcje przetworzenia drzewa, nie wprowadza się dodatkowych firm, firmy nie inwestują w przerób drzewa w Polsce, bo widzą nieracjonalną politykę w zakresie pozyskania drzewa. To idzie w fatalnym kierunku. Tracimy całkowicie rynek przez brak dostępu do surowca. Ten rząd nie potrafi nawet zarządzać tym, co ma
— wskazał polityk.
Müller: „Rząd Tuska wywiesza białą flagę”
W ocenie Piotra Müllera „rząd Donalda Tuska wywiesza białą flagę w każdej sytuacji, w której pojawia się jakikolwiek kryzys”.
Uważa, że w takich sytuacjach w jakiś magiczny sposób ma sobie zawsze radzić niewidzialna ręka rynku. Obywatele są dziś zostawieni, jeżeli chodzi o ceny pelletu, innych nośników energii i samej energii elektrycznej, która w tym roku będzie bardzo wysoka
— ocenił europoseł PiS.
Minister Kierwiński i minister Grabiec stawiają zarzut rządowi PiS za to, że tuż po wybuchu wojny polski rząd podjął decyzję o zabezpieczeniu dostaw węgla do Polski po to, aby były zgromadzone na wypadek surowej zimy lub zerwania łańcuchów dostaw. Dzisiaj, gdy cena pelletu rośnie tak wysoko, rząd nie potrafi zrobić zwykłych mechanizmów rynkowych w sytuacji, gdy nie ma problemu z łańcuchem dostaw z innych państw. To jest ta zasadnicza różnica - w sytuacjach kryzysu nie baliśmy się podejmować działań, które będą chroniły Polaków
— przypomniał Piotr Müller.
PiS/X/tt
