Z ostatniego sondażu United Surveys by IBRiS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to najwyższy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska, która jednak zanotowała duży spadek poparcia. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość. Podium zamyka Konfederacja. Podano także szacunkowe wyniuki nowego ugrupowania Centrum, które jest odpryskiem Polski 2050.
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę na KO zagłosowałoby 30,7 proc. badanych, co oznacza największy do tej pory spadek poparcia. Z kolei na PiS – 21,5 proc., a na Konfederację – 13,2 proc. - wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla WP. Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna poparłoby 10 proc., Lewicę – 7,5 proc., a PSL - 5 proc.
Kto wchodzi do Sejmu?
Według badania, w Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy partie – KPP Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 10 proc. ankietowanych, Nowa Lewica z wynikiem sięgającym 7,5 proc. oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, na które deklaruje oddanie głosu 5 proc. badanych.
Poza Sejmem znalazłyby się: Partia Razem – z poparciem 2,5 proc. ankietowanych oraz Polska 2050 - 1 proc. poparcia.
Gdyby w wyborach wzięło udział ugrupowanie Centrum - które powstało po odejściu grupy polityków z Polski 2050 - mogłoby liczyć na 0,6 proc. głosów.
8 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosować
Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 20-21 lutego 2026 roku, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych (CATI & CAWI), na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych Polaków.
