„To, że wojna zaczęła się dla nich w ‘41 roku, to jest policzek nie tylko wobec Polski, ale przecież także wobec Francji” – tak ostatnie słowa Friedricha Merza skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Andrzej Przyłębski, były ambasador RP w Niemczech.
Prof. Andrzej Przyłębski, były ambasador RP w Niemczech, na antenie Telewizji wPolsce24 skomentował słowa ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego sprzed 15 lat, że bardziej boimy się bezczynności niemieckiej niż ich działań.
Taka jest polityka obecnego państwa polskiego, tzw. hołd berliński, który minister Sikorski wówczas złożył, wynika z przekonania obecnie rządzących, w tym również pana ministra Sikorskiego, że Niemcy stanowią jakiś wzorzec cywilizacyjny i Polska tutaj nic nie musi wymyślać, tylko musi dołączyć i wtedy osiągnie to maksimum, które jest w stanie osiągnąć…
