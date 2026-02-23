„Ryzyko związane z unijną warunkowością, której podlega SAFE jest wyższe niż w przypadku KPO” - napisał Jacek Saryusz-Wolski na platformie X. Co więcej, zdaniem doradcy prezydenta ds. europejskich, pożyczka w ramach programu SAFE jest znacznie bardziej niż KPO narażona na objęcie mechanizmem warunkowości, chroniącym tzw. praworządność. „To dyskwalifikuje ją w punkcie wyjścia” - czytamy w jednym z wpisów byłego europosła.
„Warunkowość” i walka polityczna
Pieniądze z Krajowego Plan Odbudowy zostały objęte warunkowością, co miało chronić rozdysponowaniem środków z tamtych funduszy niezgodnie z prawem. Szybko jednak okazało się, że owa ochrona stała się narzędzem walki politycznej z rządem Zjednoczonej Prawicy. Środki zostały stopniowo odmrażane dopiero po dojściu do władzy Koalicji 13 Grudnia.
Pożyczka blisko 44 mld euro w ramach programu SAFE jest również oparta o system warunkowości. Podobnie jak w przypadku KPO, tak teraz przy SAFE przed podpisaniem odpowiednich umów zapewnia się, że jedynym możliwym powodem zabezpieczeń jest walka z ew. korupcją.
Wiadomo, o co chodzi: jeśli chcesz ukraść te pieniądze, będziesz musiał je zwrócić i odpowiedzieć za to
— twierdził w Polsat News europoseł KO Bartłomiej Sienkiewicz.
Saryusz-Wolski: Ryzyko trzy razy większe
Jacek Saryusz-Wolski, wieloletni europoseł i jeden z najlepszych ekspertów ws. unijnych, podkreślił jednak, że ryzyko powtórki z KPO w ramach SAFE jest dużo większe niż w przypadku Krajowego Planu Odbudowy.
Jest co najmniej 3-KROTNIE WIĘKSZE, w porównaniu do KPO
— czytamy we wpisie doradcy prezydenta, który uzasadniał, że podobny mechanizm:
Wynika z utrwalonej praktyki łamania unijnego prawa przez KE i Radę UE, dowiedzionej praktyki bezprawnych przemocowych działań przez KE oraz z procedury samego SAFE, która pozwala KE dowolnie zawieszać wypłaty w oparciu o arbitralną i dyskrecjonalną kategorię „satisfactory - zadowalający ”.
SAFE jest objęty ogólną systemową warunkowością budżetową, której wprawdzie nie zastosowano wobec KPO, bo KPO miał własną wbudowaną warunkowość, ale zastosowano ją z calą mocą wobec Węgier i ich funduszy spójności.
SAFE dotyczy niepomiernie bardziej egzystencjalnie wrażliwej, niż w przypadku KPO, sfery bezpieczeństwa i obrony oraz samego jądra suwerenności.
— wymieniał Saryusz-Wolski.
„Dyskwalifikacja w punkcie wyjścia”
W innym wpisie były europoseł wprost alarmuje, że „pożyczka SAFE jest podporządkowana unijnemu mechanizmowi warunkowości politycznej opartej na ‘wartościach europejskich’ oraz tzw. praworządności”.
Na dowód przytacza sens punktu 35 rozporządzenia Rady UE, który odsyła do innych rozporządzeń PE i RE.
W tym dokumencie (na str. 1 i 3) znajdują się konkretne powiązania z tzw. PRAWORZĄDNOSCIĄ
— napisał Saryusz-Wolski.
Nawet gdyby pożyczka SAFE była ideałem bez zarzutu, pod względem militarnym i finansowym, to sama warunkowość powiązana z tzw. praworządnością, jako instrument systemowego ograniczenia suwerenności w egzystencjalnej sferze bezpieczeństwa oraz podporządkowania i politycznego szantażu - dyskwalifikuje ją w punkcie wyjścia
— pisał również na X.
