Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753877-kierwinski-ocenil-slowa-merza-ale-sie-nimi-nie-przejal

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.