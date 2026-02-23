„Polski rząd powinien dbać o sprawy wzajemnych dobrych relacji. A my jesteśmy stawiani jako chłopiec do bicia ze strony niemieckiej” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Paweł Sałek, poseł PiS, były wiceminister środowiska.
Paweł Sałek na antenie Telewizji wPolsce24 skomentował słowa kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który powiedział, że „wojna na Ukrainie trwać będzie wkrótce już 4 lata. To dłużej niż II wojna światowa”.
To jest tak, że jesteśmy w jednym kręgu kulturowym, ale tutaj zderzają się dwa żywioły. Nasz żywioł polski, ten, który już ponad 1050 lat jest elementem Europy, od czasu chrztu Polski, jeszcze wcześniej, jeśli spojrzymy na czasy piastowskie i żywioł germański, który od zawsze miał takie podejście ambitne, podbojowe związane z naszymi ziemiami, z naszą kulturą i generalnie funkcjonowaniem państwa polskiego i Polaków…
