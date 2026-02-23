„Mieliśmy świadomość tego, że to na pewno nie będzie prosty wywiad i będzie komentowany później przez liczne media. Pan redaktor też miał okazję przeprowadzić wywiad z Pierwszą Damą. Wówczas nie było takiej fali hejtu. Natomiast ta fala hejtu wylała się na Pierwszą Damę po wywiadzie w TVN24. Okazało się, że te wszystkie lewicowe feministki, które tak gwałtownie i ochoczo bronią praw kobiet, zaatakowały kobietę” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Pierwsza Dama po ostatnim wywiadzie w TVN24 stała się przedmiotem podłych ataków, których głównym celem jest ośmieszenie i poniżenie. Przemysł pogardy szerzył się między innymi na łamach „Newsweeka”, „Gazety Wyborczej” czy „Wysokich Obcasów”. Teraz w obronie Marty Nawrockiej stanął rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Zdecydowanie za daleko to poszło. Marta Nawrocka w tym wywiadzie pokazała, że jest normalną Polką, normalną kobietą, Pierwszą Damą RP, która tak naprawdę jak w soczewce skupia to, jakie są Polki, jakie jest ponad 90 procent. Polek
— ocenił Rafał Leśkiewicz.
Mieliśmy świadomość tego, że to na pewno nie będzie prosty wywiad i będzie komentowany później przez liczne media. Pan redaktor też miał okazję przeprowadzić wywiad z Pierwszą Damą. Wówczas nie było takiej fali hejtu. Natomiast ta fala hejtu wylała się na Pierwszą Damę po wywiadzie w TVN24
— zauważył w rozmowie z red. Marcinem Wikłą.
„Feministki zaatakowały kobietę”
Gość Telewizji wPolsce24 zwrócił uwagę na fakt, że „okazało się, że te wszystkie lewicowe feministki, które tak gwałtownie i ochoczo bronią praw kobiet, zaatakowały kobietę”.
Zaatakowały Pierwszą Damę RP tylko dlatego, że ośmieliła się powiedzieć o swoim stosunku do aborcji. Ośmieliła się powiedzieć o tym, że dla niej autorytetem jest święty Jan Paweł II. O tym, że powiedziała o rodzinie, o tym jak ważna jest rodzina, jak ważne jest wychowywanie dzieci. To wywołało bardzo skrajne emocje
— wskazał rzecznik prezydenta.
Przypomniał, że „Pierwsza Dama wyraźnie powiedziała, że jako młoda kobieta urodziła dziecko, potem urodziła kolejne dwoje dzieci”.
Razem z Karolem Nawrockim stanowią normalną polską rodzinę, w której jest ojciec, matka, trójka dzieci. Dziś jest to para prezydencka, która daje dobry przykład. Przykład tradycyjnego wychowywania swoich dzieci, życia w gronie rodziny, gdzie zarówno Pierwsza Dama, jak i pan prezydent, są dla siebie nawzajem wsparciem i wspierają też swoje dzieci
— mówił.
„To były oburzające słowa kanclerza Niemiec”
Gość Telewizji wPolsce24 nawiązał również do słów kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który powiedział, że „wojna na Ukrainie trwać będzie wkrótce już 4 lata. To dłużej niż II wojna światowa”.
To były oburzające słowa kanclerza Niemiec na kongresie CDU. Nie spotkały się jak dotąd z żadną reakcją polskiego rządu, więc oczekujemy takiej reakcji. Skoro pan minister Sikorski jest tak odważny i bardzo kategorycznie wypowiada się na temat pana prezydenta, ale też wielu innych przywódców, w tym między innymi prezydenta Donalda Trumpa, to mógłby równie kategorycznie zareagować na te kłamstwa kanclerza Niemiec
— ocenił.
Jeżeli pan kanclerz Merz mówi o tym, że w zasadzie II wojna światowa zaczęła się w roku 1941, to nie jest to przypadkowe. Pan kanclerz doskonale wie, powinien przynajmniej wiedzieć, że wojna rozpoczęła się 1 września 1939 roku, ale to jest jakby konsekwentne realizowanie tej polityki historycznej Niemiec, wypierania agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę 1 września 39 roku, bo w tle mamy reparacje na ponad 6 bilionów złotych
— podkreślił Rafał Leśkiewicz.
„Jest dużo znaków zapytania ws. SAFE”
Rzecznik prezydenta skomentował również program SAFE.
Jest dużo znaków zapytania, jeżeli chodzi o program SAFE - pożyczkę, którą Polska ma otrzymać z Komisji Europejskiej. Wstrzyknięcie tak dużych środków w polską gospodarkę, o ile faktycznie zostaną wstrzyknięte w polską gospodarkę, bo to jest jeden z tych znaków zapytania, czy rzeczywiście na tym skorzystają polskie firmy, czy tylko firmy, które tu w Polsce będą miały otwarte swoje przedstawicielstwa, a tak naprawdę cała produkcja zbrojeniowa będzie na przykład w Niemczech. Bez wątpienia jest to jeden duży znak zapytania. Ten mechanizm warunkowości najbardziej niepokoi wielu polityków
— przyznał.
Niepokoi także pana prezydenta, który wyraźnie mówił przed rozpoczęciem Rady Bezpieczeństwa Narodowego o tym, że mechanizm warunkowości jest ryzykiem dla polskiej gospodarki i politycznie jest bardzo trudny do obejścia. Chociaż można było oczywiście w ustawie wdrażającej program SAFE wpisać warunki dotyczące właśnie tego niestosowania warunkowości
— przypomniał Rafał Leśkiewicz.
