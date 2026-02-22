Szef MSZ i wicepremier Radosław Sikorski zaatakował na platformie X prezydenta Karola Nawrockiego, sugerując, że rzekomo za zawetowaniem przez głowę państwa ustawy o rynku kryptowalut mogą się kryć jakieś związki prezydenta z branżą kryptowalut. „Pan Minister Radosław Sikorski zanim coś napisze powinien sprawdzić. Miała być subtelna insynuacja, a wyszedł fake news” - odniósł się do słów Sikorskiego rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
„Pan Prezydent nie ma nic wspólnego z branżą krypto”, powiedział znany z rzetelności nieprofesor Sławomir Cenckiewicz. Uwierzę mu tym bardziej, gdy odpowie, jakim środkiem transportu dotarli na tę konferencję w Waszyngtonie uczestnicy z Telewizji Republika
— napisał na platformie X Radosław Sikorski, zwracając uwagę na jedno z wydarzeń organizowanych przez Telewizję Republika w Waszyngtonie, którego sponsorem była giełda kryptowalut Zondacrypto.
Riposta Leśkiewicza
Na wpis Sikorskiego zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Pan Minister Radosław Sikorski zanim coś napisze, powinien sprawdzić. Miała być subtelna insynuacja, a wyszedł fake news. Nie pierwszy i zapewne nie ostatni w wykonaniu wicepremiera rządu Donalda Tuska
— zaznaczył rzecznik prezydenta.
Pan Prezydent nie miał i nie ma związków z branżą kryptowalut. Uczestnicy konferencji, o której Pan pisze nie lecieli samolotem prezydenckim. Wystarczy sprawdzić listę uczestników lotu Panie Ministrze! Boli Pana Ministra Sikorskiego, że Prezydent RP Karol Nawrocki ma znakomite relacje z Prezydentem USA Donaldem Trumpem, wzmacniając sojusz z naszym najważniejszym partnerem w NATO
— dodał Leśkiewicz.
Weto prezydenta
Prezydent Karol Nawrocki 12 lutego po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki, tłumacząc swoje ponowne weto na nagraniu opublikowanym na platformie X podkreślił, że otrzymał do podpisu ustawę praktycznie identyczną jak ta, której wcześniej nie podpisał.
Zmieniono jeden detal; nie usunięto zasadniczych błędów
— wskazał prezydent.
Podkreślił, że „złe prawo przegłosowane nawet sto razy ciągle pozostaje złym prawem”.
Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie przez parlamentarną większość. Jeśli rządowi rzeczywiście zależało na podpisie prezydenta, należało uwzględnić zgłoszone wcześniej zastrzeżenia. Tak się nie stało. Decyzja mogła być tylko jedna; drugi raz weto do tego samego złego prawa
— dodał.
Według prezydenta Polska powinna przyciągać innowacje, a nie je wypychać.
Dlatego zapraszam rząd do merytorycznej współpracy przy przygotowaniu nowej ustawy, która zapewni bezpieczeństwo obrotu, jasność podatkową i warunki do rozwoju nowoczesnych technologii. Urzędnicy kancelarii prezydenta są gotowi i merytorycznie przygotowani do takiej współpracy. Możemy zacząć choćby jutro i szybko zakończyć prace nad ustawą
— dodał Karol Nawrocki.
