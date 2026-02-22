„Manuela Gretkowska zaatakowała mową nienawiści Martę Nawrocką, a tak naprawdę Polki i Polaków, którym jej wizja świata się nie spodobała” - oceniła była prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Julia Przyłębska we wpisie na Facebooku.
Pierwsza Dama po ostatnim wywiadzie w TVN24 stała się przedmiotem podłych ataków, których głównym celem jest ośmieszenie i poniżenie. Przemysł pogardy szerzył się między innymi na łamach „Newsweeka”, „Gazety Wyborczej” czy „Wysokich Obcasów”. Atak na Martę Nawrocką skomentowała również była prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Julia Przyłębska.
Jak przypomniała, „Manuela Gretkowska wulgarnym wpisem umieszczonym w sieci rozładowała gniew, frustrację i ból związany z przegraną Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich”.
Zaatakowała i obraziła ponad 10 milionów Polaków, którzy dokonali wyboru. Rozgniewała ją bowiem ta ‘prymitywna nieestetyczna tłuszcza’, która panoszy się na polskiej ziemi, wchodzi na salony, zawłaszcza kolory elegancji i pozwala sobie myśleć inaczej niż ona, ‘dama polskiej inteligencji, królowa słowa i refleksji’
— zaznaczyła była prezes Trybunału Konstytucyjnego.
„Puste, banalne i małowartościowe”
Wskazała dalej, że „dekoracyjność stylu, a także sposób prezentacji, miały być efektowne, a w swej istocie okazały się puste, banalne i małowartościowe”.
Wykształconej absolwentce filozofii zabrakło refleksji nad swoimi przed-sądami i słów, aby opisać zagubienie. A może niepowodzenie projektu Partii Kobiet sprzed lat tak bardzo ją rozgniewało, że wykorzystała okazję i zaatakowała mową nienawiści Martę Nawrocką, a tak naprawdę Polki i Polaków, którym wizja świata Manueli Gretkowskiej się nie spodobała
— dodała Julia Przyłębska.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— TYLKO U NAS. Andrzej Potocki o hejcie na Martę Nawrocką: Mamy do czynienia z wojną światów
— Miller staje w obronie Pierwszej Damy: Jej słowa przypomniały rzecz niewygodną: nie wszystkie kobiety postrzegają tradycję jako zagrożenie
— Niespodziewany głos! Litewka staje murem za Pierwszą Damą. „Widzę kobietę, która z podniesioną głową jest po prostu sobą”
X/tt
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753839-przylebska-tak-naprawde-gretkowska-zaatakowala-polki-i-polakow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.