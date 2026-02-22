Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS i były minister obrony narodowej zgodził się we wpisie na portalu X z wypowiedzią szefa BBN Sławomira Cenckiewicza o tym, że zasada warunkowości w programie SAFE to „broń atomowa”. „Uzależnianie modernizacji armii i zdolności obronnych od widzimisię Brukseli to złe rozwiązanie. Bezpieczeństwo Polski nie może być zakładnikiem politycznych nacisków” - podkreślił.
Koalicja rządząca przepycha „kolanem” program SAFE, a opozycja jest atakowana za każdą próbę dyskusji na ten temat. Nawet krytykę zasady warunkowości Donald Tusk i jego rząd sprowadzają do prymitywnych ataków w stylu „nie będziecie mogli kraść” (choć póki co niezawisły sąd nikomu z PiS nie udowodnił „kradzieży”).
Warunkowość jako „broń atomowa”
Na czym naprawdę polega zasada warunkowości i dlaczego niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo? Na portalu X dokładnie opisał to przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak.
W pełni popieram słowa prof. Sławomira Cenckiewicza,że zasada warunkowości to „broń atomowa”, która może rozsadzić finansowanie rozwoju armii za pomocą mechanizmu pożyczkowego SAFE. W pkt. 35 rozporządzenia SAFE zapisano wprost, że mechanizm ma być wdrażany zgodnie z rozporządzeniem 2020/2092 – czyli mechanizmem warunkowości. To nie jest żadna publicystyka. SAFE jest wpięty w dokładnie ten sam unijny reżim „warunkowości” co KPO. Gdy Komisja Europejska uzna, że rzekome naruszenia praworządności wpływają lub grożą wpływem na wydatkowanie środków UE, może uruchomić procedurę prowadzącą do zawieszenia płatności albo wstrzymania wypłaty rat pożyczek
— zwrócił uwagę były szef MON.
W rozporządzeniu jest zapis, że dotyczy on środków z Instrumentu Odbudowy UE. To ta sama architektura prawna, w której Bruksela warunkowała wypłaty z KPO praworządnością i kamieniami milowymi. W praktyce wygląda to tak: jeśli KE uzna, że praworządność jest zagrożona (bo tak to oceni politycznie), może wszcząć mechanizm i doprowadzić do decyzji o blokadzie/ograniczeniu przepływu pieniędzy. Wnioski? SAFE też może zostać wstrzymany – np. pod hasłem „rzekomego braku praworządności”. A uzależnianie modernizacji armii i zdolności obronnych od widzimisię Brukseli to złe rozwiązanie. Bezpieczeństwo Polski nie może być zakładnikiem politycznych nacisków
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE:
-Marzena Nykiel:13 powodów do wstydu! Jakie poprawki do ustawy o SAFE odrzucił Senat? Miały gwarantować zabezpieczenie interesu Polski
-Politycy PiS w mocnych słowach o programie SAFE! „To oddawanie naszej suwerenności”; „To pożyczka, nie dodatkowe wsparcie”
Podsumowanie
Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS i były minister obrony, poparł na portalu X opinię Sławomira Cenckiewicza, że zasada warunkowości w programie SAFE to „broń atomowa”. Jak wskazał, mechanizm SAFE jest powiązany z unijnym rozporządzeniem o warunkowości (tak jak KPO), co oznacza, że Komisja Europejska może wstrzymać finansowanie w przypadku uznania naruszeń praworządności. Błaszczak ostrzega, że uzależnianie modernizacji armii od decyzji Brukseli czyni bezpieczeństwo Polski zakładnikiem politycznych nacisków.
X/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753837-kolejna-pulapka-safe-blaszczak-warunkowosc-to-bron-atomowa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.