„Po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim ruszyły sprawy, które były zablokowane latami […] Jednym z kluczowych tematów był dotychczasowy brak zgód na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne ofiar zbrodni wołyńskiej” - powiedział szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker w nagraniu zamieszczonym na portalu X.
Sprawa rzezi Polaków na Wołyniu nie została do dziś rozwiązana. Przez lata władze Ukrainy nie chciały zgodzić się na poszukiwania i ekshumacje pomordowanych przez OUN/UPA Polaków. Sprawę udało się ruszyć dopiero prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
Po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim ruszyły sprawy, które były zablokowane latami. 19 grudnia doszło do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy w Warszawie. Jednym z kluczowych tematów był dotychczasowy brak zgód na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne ofiar zbrodni wołyńskiej. Sprawa, która dla wielu rodzin jest otwartą raną od pokoleń. Właśnie tu liczą się decyzje a nie deklaracje
— powiedział Szefernaker w zamieszczonym przez siebie nagraniu w mediach społecznościowych.
Sukcesy Nawrockiego ws. Rzezi Wołyńskiej
Prezydencki minister wymienił, co udało się załatwić głowie państwa:
31 grudnia ub. - ukraińskie Ministerstwo Kultury wydało zgodę na prace w Puźnikach, Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Namacalny efekt rozmów.
6 stycznia Kijów br. - kościół św. Mikołaja. Przekazany parafii rzymskokatolickiej na 50 lat bezpłatnego użytkowania. Dokumenty, zgoda na nabożeństwa, możliwość rozpoczęcia renowacji. To gest, który ma znaczenie
— dodał.
18 lutego br. - ostateczna zgona na prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej. Po odnalezieniu szczątków ofiar ukraińskich nacjonalistów, ekshumacje i godny pochówek
— kontynuował.
„Tak wygląda poważna polityka”
Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wskazał, że prezydent Nawrocki podchodzi do swoich obowiązków poważnie. Z myślą i troską o Polakach.
Tak wygląda poważna polityka. Spotkanie na najwyższym szczeblu. Jasne oczekiwania i konsekwencja, a potem decyzje i działania. Bo państwo jest silne wtedy, gdy potrafi upominać się o prawdę i szacunek dla ofiar. Prawda i pamięć są najważniejsze
— skonkludował Szefernaker.
xyz/X
