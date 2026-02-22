W rozporządzeniu znalazło się zarządzenie o tak zwanej warunkowości. Polska ma doświadczenie z warunkowością i jeżeli ktoś nie rozumie, co to oznacza, to przepraszam bardzo, ale ja już nie jestem w stanie pomóc” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Patryk Jaki, europoseł PiS, odnosząc się do programu SAFE.
Dziennikarze TVP w likwidacji niedawno imprezowali za publiczne pieniądze, tymczasem opozycja i media alarmują, że stan polskiej służby zdrowia jest fatalny. Jeszcze za rządów PiS ówczesna opozycja tworząca dziś koalicję rządzącą atakowała partię Jarosława Kaczyńskiego, że zamiast finansować np. onkologię, finansuje „propagandę” w telewizji publicznej.
Dziennikarze neo-TVP balują za publiczne pieniądze
Ile zostało dziś z tego oburzenia? W programie „Na linii ognia” na antenie Telewizji wPolsce24 redaktorzy Marta Piasecka i Szymon Szereda pytali europosła Patryka Jakiego m.in. o „permanentną likwidację” mediów publicznych nielegalnie przejętych przez rząd Tuska.…
