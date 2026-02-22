Mało kto wie, że regulacje, na podstawie których utworzono fundusz SAFE, zostały zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Parlament Europejski. Jeśli TSUE uzna, że skarga jest zasadna, wówczas ta pożyczka w ogóle nie zostanie uruchomiona. „Po pierwsze przy tworzeniu SAFE pominięto PE, a po drugie użyto złej podstawy prawnej, naruszając zapisy traktatu stowarzyszeniowego” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl europoseł PiS Anna Zalewska. Polityk zwróciła się do Komisji Europejskiej z żądaniem przedstawienia wyjaśnień dotyczących skargi, którą zajmuje się TSUE.
Szokujące jest to, że to rząd Donalda Tuska jest sprawcą prawnego zamieszania wokół SAFE.
To jest skarga na polską prezydencję w UE, dlatego że podczas tej prezydencji doszło do złamania unijnego traktatu. Po pierwsze pominięto Parlament Europejski w dyskusji, w poprawkach i w pomysłach dotyczących SAFE. To jest wręcz nieprawdopodobne i raczej się nie zdarza, choć ostatnio coraz częściej. Przy umowie z Mercosur próbowali właśnie pominąć PE. Drugą sprawą jest to, że do tworzenia SAFE użyto złej podstawy prawnej
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl europoseł PiS Anna Zalewska.
Donald Tusk tak właśnie rozumie nieogrywanie go. To znaczy, że chce ogrywać Europejczyków i ogrywać Polskę łamiąc traktaty
— dodaje nasz rozmówca.
Co jest w skardze do TSUE na SAFE?
Skarga została złożona do TSUE w sierpniu 2025 r. i nie wiadomo jakie są jej obecne losy. Dotyczy jednak fundametalnej sprawy. Przepisy traktatowe tak zostały naciągnięte, by maksymalnie przyspieszyć uruchomienie nowej polityki obronności KE.
Tworząc SAFE powołano się na art. 122 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To jest podstawa, użyta także do KPO, przeznacozna dla sytuacji nadzwyczajnych, przy nagłych zdarzeniach. Takim zdarzeniem nagłym była pandemia COVID-19, ale wojna na Ukrainie trwa od 2014 roku, a ta pełnoskalowa już kilka łądnych lat. Było wystarczająco dużo czasu od wybuchu wojny do tego, żeby odpowiednio to przeprocedować. To nie są takie same okoliczności jak przy KPO
— wyjaśnia europoseł Zalewska.
Toczymy dyskusję w poszczególnych krajach, chyba najbardziej emocjonującą w Polsce, bo polski rząd bezkrytycznie zgodził się na zapisy o warunkowości przekazywanych funduszy, a to jest bat na rządy, które nie będą się podobały Komisji Europejskiej. Pamiętamy, jak przez 2 lata obecna koalicja 13 grudnia blokowała nam fundusze z KPO. Tu warto dodać, że za moment będą oddawać te pieniądze, bo muszą się z nich rozliczyć do sierpnia 2026 r., a wielcy inwestorzy nie przychodzą do tych przetargów. W każdym bądź razie, już to przeżyliśmy i wiemy, jak to działa
— mówi nasz rozmóca.
Rozmawiamy o ogromnych pieniądzach, a tu może się okazać, że SAFE jest nielegalny. Choć podejrzewam, że Komisja Europejska zirytuje się i wystraszy, że pewnie jakoś pogoni TSUE w tej sprawie, żeby wybrnąć z tej sytuacji. Przypomnę tu, że TSUE to polityczny trybunał
— powiedziała Zalewska. Czy zatem Komisja Europejska przy zatwierdzaniu planów krajowych SAFE brała pod uwagę możliwość stwierdzenia przez TSUE nieważności SAFE i kto spłaci zaciągnięte w tej sytuacji pożyczki?
Tych pieniędzy na SAFE jeszcze nie ma, one są zbierane, bo to przecież będzie pożyczka. To nie są pieniądze ze składek, to jest zupełnie co innego. Europejski Bank Centralny jeszcze niczego nie pokazał, a polski rząd na razie bajdurzy o jakichś 3 proc. Cięgle nie wiemy, jakie to będzie oprocentowanie, bo ono ma być zmienne i na wiele lat. Dlatego to jest ogromne ryzyko, które odsłania nieczyste intencje Unii Europejskiej dotyczące programu SAFE. Widać to m.in. w wypowiedziach kanclerza Merza i szefa EPL Manfreda Webera. Chcą szybko konsolidować UE wokół obronności, bo co będzie, jak w Polsce i na Węgrzech oraz we Francji nie wygrają ci, co mają wygrać? Tymczasem wartość akcji spółek z niemieckiej zbrojeniówki teraz gwałtownie skoczyła, choć oni nie sięgają po pieniądze z SAFE. Berlin mówi o budowaniu najsilniejszej armii w Europie i o przywódczej roli Niemiec w Unii Europejskiej. Kiedy dołożymy do tego to, co kilka dni temu powiedział Mario Draghi (b. premier Włoch i b. prezes EBC - przyp. red.), który stwierdził, że UE jest w strukturalnym kryzysie i potrzebuje 800 mld euro, żeby w ogóle próbować odzyskiwać jakąś konkurencyjność ze Stanami Zjednoczonymi, to widzimy gotowy plan federalizacji. Dla nich jedynym sposobem wyjścia z kryzysu jest federalizacja UE. SAFE trzeba odczytywać właśnie w tym kontekście
— podkreśla była minister edukacji.
„Kto podjął decyzję…”
Europoseł Zalewska przypomniała o całej sprawie w mediach społecznościowych. Zamieściła także skan swojej interpelacji, którą skierowała do Komisji Europejskiej.
Pożyczki w ramach funduszu SAFE zaciągane są niezgodnie z prawem UE!?
20 sierpnia 2025r. Parlament Europejski skierował do TSUE skargę ws. stwierdzenia nieważności rozporządzenia dot. SAFE, zarzucając Komisji Europejskiej i Radzie UE oparcie się na błędnej podstawie prawnej - art. 122 TFUE (mający zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych), która wykluczyła Parlament Europejski z prac nad SAFE.
Komisja Europejska po raz kolejny uzurpując sobie dodatkowe kompetencje, łamie unijne prawo. Skarga PE do TSUE skierowana jest nie przeciwko KE Ursuli von der Leyen, a Radzie UE - w której wówczas przewodnictwo pełnił rząd Donalda Tuska!
Wystosowałam dziś interpelację w tej sprawie do Komisji Europejskiej, żądając odpowiedzi na pytania:
1. Czy Komisja Europejska przy zatwierdzaniu planów krajowych SAFE brała pod uwagę możliwość stwierdzenia przez TSUE nieważności dokumentu ustanawiającego program?
2. Kto w momencie stwierdzenia nieważności funduszu SAFE spłaci 150 mld euro zaciągniętych niezgodnie z prawem pożyczek?
3. Kto podjął decyzję o zastosowaniu art. 122 TFUE przy zaciąganiu pożyczek na SAFE?
— napisała w mediach społecznościowych europoseł Anna Zalewska z PiS.
