„Donald Tusk nie jest znany przede wszystkim ze swojej prawdomówności. Dlatego, kiedy on zachwala fundusz SAFE, to należy mieć się na baczności, tak bym skwitował jego słowa” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Kacper Płażyński.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. Konwencja PiS „Czas na bezpieczną Polskę”. Są nowe pomysły: 1,5 proc. PIT na obronność i kwatera główna na wzór Pentagonu
Wczoraj w Stalowej Woli odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Czas na Bezpieczną Polskę”. Sprawę jeszcze przed wydarzeniem skomentował premier Donald Tusk.
Szczyt bezczelności! Organizować w Stalowej Woli partyjną konwencję i równocześnie blokować wielkie pieniądze dla Huty (Stalowa Wola) z programu SAFE - potrafi tylko PiS…
