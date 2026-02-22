TYLKO U NAS

Płażyński: Tusk nie jest znany ze swojej prawdomówności. Dlatego, kiedy zachwala SAFE, to należy mieć się na baczności

Kacper Płażyński
Kacper Płażyński / autor: Fratria

Donald Tusk nie jest znany przede wszystkim ze swojej prawdomówności. Dlatego, kiedy on zachwala fundusz SAFE, to należy mieć się na baczności, tak bym skwitował jego słowa” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Kacper Płażyński.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. Konwencja PiS „Czas na bezpieczną Polskę”. Są nowe pomysły: 1,5 proc. PIT na obronność i kwatera główna na wzór Pentagonu

Wczoraj w Stalowej Woli odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Czas na Bezpieczną Polskę”. Sprawę jeszcze przed wydarzeniem skomentował premier Donald Tusk.

Szczyt bezczelności! Organizować w Stalowej Woli partyjną konwencję i równocześnie blokować wielkie pieniądze dla Huty (Stalowa Wola) z programu SAFE - potrafi tylko PiS…

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

