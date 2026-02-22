Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do domu posła Koalicji Obywatelskiej Łukasza Horbatowskiego, który w Sejmie zasiada po raz pierwszy. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy planowaniu inwestycji w Gminie Kotla oraz możliwego fałszerstwa dokumentacji związanej z kampanią wyborczą. Funkcjonariusze mieli także być u Starosty Głogowskiego Michała Wnuka.
Śledztwo toczy się od maja 2025 r. i prowadzi je Delegatura CBA we Wrocławiu.
Prokuratura Okręgowa w Legnicy prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej dokonanego w okresie od 2022 r. do lutego 2024 r. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – urzędnika samorządowego - w związku z wpływaniem na postępowania administracyjne i decyzje środowiskowe w zakresie planowanych inwestycji w Gminie Kotla, czym działano na szkodę interesu publicznego
— brzmi komunikat legnickiej prokuratury okręgowej, która podkreśla, że postępowanie prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że nikomu nie postawiono zarzutów.
Jak przekazano, jednym z wątków postępowania jest także podejrzenie popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom i obowiązkom podatkowym przez osoby objęte niniejszym śledztwem, m.in. w związku z finansowaniem i rozliczaniem kampanii wyborczej do Sejmu RP w 2023 roku przez jednego z kandydatów.
Ogłoszenia wyborcze
W ramach przeprowadzonych czynności, funkcjonariusza CBA przeszukali także mieszkanie staroty głogowskiego Michała Wnuka, który w 2023 roku był szefem kampanii wyborczej Horbatowskiego oraz u pełnomocnika finansowego kampanii. Funkcjonariusze pojawili się w siedzibie urzędu gminy.
W związku z informacjami dotyczącymi działań służb, potwierdzam, że w dniu 19 lutego przeprowadzono czynności sprawdzające z moim udziałem. Od początku w pełni współpracuję z organami prowadzącymi postępowanie, udostępniając wszystkie materiały, o których przekazanie zostałem poproszony. Pragnę podkreślić, że wszelkie kwestie związane z finansowaniem kampanii wyborczej zostały ujęte w końcowym rozliczeniu finansowym i przyjęte przez właściwe organy zgodnie z obowiązującymi przepisami
— brzmi oświadczenie posła Koalicji Obywatelskiej Łukasza Horbatowskiego, które przesłał lokalnemu portalowi myglogow.pl. Według redakcji nieumundurowani funkcjonariusze CBA weszli również do „Głosu Głogowa - Tygodnika Lokalnego”, by zabrać dokumenty księgowe dotyczące ogłoszeń wyborczych, które kandydat na posła Łukasz Horbatowski zamieszczał w gazecie w trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku.
