„To są te Niemcy, których Sikorski wzywa do przywództwa w Europie? Te Niemcy, którym służy Tusk?” - dopytał prof. Przemysław Czarnek w nagraniu zamieszczonym na portalu X. Były minister edukacji odniósł się do słów kanclerza Friedricha Merza, który stwierdził, że 4 lata wojny na Ukrainie, to dłuższy okres niż trwała II wojna światowa…
Wojna na Ukrainie trwać będzie wkrótce już 4 lata. To dłużej niż II wojna światowa
— oświadczył Friedrich Merz podczas swojego wystąpienia na kongresie CDU w Stuttgarcie. Jego słowa szybko wywołały burzę w Polsce, ponieważ wynika z nich, że kanclerz nie uznaje napaści Niemiec na Polskę w 1939 r.
„Te Niemcy, którym służy Tusk?”
Były minister edukacji prof. Przemysław Czarnek zabrał głos w sprawie skandalicznych słów Merza.
To jest draństwo nienotowane od dawna, przypadku nie ma. Przecież to nie jest zwykły głupek, tylko kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. Nie dość, że kilka tygodni temu w Halle powiedział, że ich największym sąsiadem jest Rosja, to wczoraj powiedział: „Wojna na Ukrainie trwa już dłużej niż II wojna światowa”
— powiedział w nagraniu zamieszczonym na portalu X.
Zapomniał pan panie Friedrich, że pański ojciec, a już na pewno pańscy dziadkowie napadli na Polskę 1. września 1939 roku? I wojna trwała ponad 5,5 roku, a nie 4 lata?
— dodał.
To są te Niemcy, które Sikorski wzywa do przywództwa w Europie? Te Niemcy, którym służy Tusk?
— dopytał prof. Czarnek.
