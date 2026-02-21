Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz odniósł się dzisiaj do medialnych doniesień o tym, że współautorem prezydenckiego projektu reformy sądownictwa jest mec. Bartosz Lewandowski. Leśkiewicz wskazał, że Kancelaria Prezydenta konsultuje projekty ustaw z ekspertami, jednak za przygotowanie wersji finalnej zawsze odpowiada KPRP.
Rzecznik prezydenta poinformował na portalu X, że prezydencka ustawa ws. sądownictwa oraz jej uzasadnienie powstawały w Kancelarii Prezydenta, a ich ostateczny kształt został przygotowany przez prawników z KPRP. W sobotę prawnik Marcin Szwed opublikował na X wpis sugerujący, że autorem uzasadnienia projektu może być mec. Bartosz Lewandowski, obrońca m.in. Zbigniewa Ziobry. W odpowiedzi Szwedowi Lewandowski przyznał, że uczestniczył w przygotowywaniu projektu, jednak zaznaczył, że nie jest jego autorem.
Nie jestem autorem całego projektu ustawy oraz jego uzasadnienia. Z tego co się orientuję, to projekt był konsultowany i przygotowywany przez wiele osób, do czego Pan Prezydent i jego zaplecze ma przecież prawo.
Owszem, uczestniczyłem w przygotowaniu projektu i moim osobistym pomysłem były zmiany w przepisach dotyczących skargi na przewlekłość postępowania.
Uważam, że brak możliwości uwzględnienia skargi w przypadku postępowań klauzulowych jest istotnym brakiem legislacyjnym, a w przypadku uchylenia orzeczeń przez sądu z uwagi na status innego sędziego obywatel nie powinien z tego tytułu cierpieć (jeśli sam nie kwestionował statusu) i bezwzględnie powinien otrzymywać rekompensatę finansową z tytułu przewlekłości.
Nie wiem, która wersja pliku została umieszczona na stronie, ale najwidoczniej ta, którą musiałem generować jako ostatni
— tłumaczył mecenas.
Weto prezydenta
Prezydent Karol Nawrocki zawetował w czwartek nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wyjaśnił, że według niego nowela „wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów”. Prezydent poinformował równocześnie, że składa projekt własnej o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta tego samego dnia zamieszczono pliki z tekstem zaproponowanej ustawy oraz uzasadnieniem projektu.
Do odpowiedzi Lewandowskiego odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka. Napisał on, że Lewandowski „znów zupełnie bez swojej wiedzy pojawia się w jakichś dokumentach, na jakiejś stronie”.
Ostatnio to był konsulat? Chyba rosyjski
— dodał. Szłapka nawiązał w ten sposób do styczniowej wymiany zdań z Lewandowskim na X. Rzecznik rządu napisał wtedy, że kancelaria Lewandowskiego znajduje się na opracowanej przez Moskwę liście kancelarii prawnych przeznaczonych dla obywateli Rosji w Polsce. Lewandowski odpowiedział mu, że rosyjska ambasada bez prośby i wiedzy ze strony kancelarii umieściła na swojej stronie informacje o tym, gdzie można otrzymać pomoc prawną w języku rosyjskim.
O wpisie Marcina Szweda oraz o tym, że Bartosz Lewandowski uczestniczył w przygotowywaniu prezydenckiego projektu, napisały m.in. Wirtualna Polska, gazeta.pl i DoRzeczy. Wieczorem do tych doniesień odniósł się rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wskazał on na „kilka faktów”: - ustawa wraz z uzasadnieniem powstawały w Kancelarii Prezydenta RP. Ich ostateczny kształt został przygotowany przez prawników z KPRP - napisał Leśkiewicz. Dodał, że w przypadku ustawy ws. sądów, jak również w trakcie procesu powstawania innych projektów ustaw, KPRP konsultuje je i korzysta z wiedzy eksperckiej osób oraz środowisk zajmujących się konkretną tematyką.
Nie zmienia to faktu, że za przygotowanie wersji finalnej zawsze odpowiada Kancelaria Prezydenta
— podsumował rzecznik prezydenta.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753797-mec-lewandowski-wspolautorem-prezydenckiego-projektu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.