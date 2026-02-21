Prezydent Karol Nawrocki po tym, jak zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz powiązaną z nią nowelę Kodeksu wyborczego, natychmiast przedstawił własny projekt w tej sprawie - projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Nie było zaskoczeniem, że projekt skrytykował od razu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dzisiaj do jego krytyków dołączył… były sędzia Wojciech Łączewski.
Łączewski, o którym w ostatnim czasie szokujące informacje ujawnił Wojciech Czuchnowski z „Gazety Wyborczej”, został zaproszony do Polsat NEWS, gdzie rozmawiał z Agnieszką Gozdyrą. Swoją dezaprobatę tym faktem wyraził na portalu X poseł PiS Paweł Jabłoński.
Po lewej – Wojciech ŁĄCZEWSKI: były sędzia, obecnie adwokat, człowiek który ma zarzuty karne – bo m.in. groził że pojedzie z pistoletem do swojej żony i ją zastrzeli (co ujawnił Wojciech Czuchnowski z „Wyborczej”).
Po prawej – Agnieszka Gozdyra, dziennikarka „Polsatu”. Zaprosiła Łączewskiego do programu i nie zadała mu o tę sprawę ANI JEDNEGO PYTANIA. Przeciwnie: traktowała go jako autorytet w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i zachwycona słuchała, jak atakował innych sędziów (wg niego „nieprawidłowo powołanych”🙂).
Jak Państwo myślicie: dziennikarce zabrakło: odwagi? przygotowania? – czy może uznała, że jak się chce kogoś wykreować na Autorytet Prawny, to raczej niedobrze pytać o takie rzeczy…?
— napisał Paweł Jabłoński, były wiceszef MSZ.
Propagandystka KO Agnieszka Gozdyra zaprosiła człowieka, który znęcał się psychiczne i fizyczne nad chorą onkologicznie żoną, który nękał ją w pracy, nachodził i próbował pozbawić jej zatrudnienia, który groził żonie, że ją zabije… i Gozdyra zaprosiła go, aby szczuł na Karola Nawrockiego
— napisał z kolei internauta „Waldemar Kowal”.
Przypomnijmy, że dość niedawno, bo w styczniu, Łączewski brylował na antenie TVP w likwidacji. Czyżby ktoś chciał wyciągnąć byłego sędziego z cienia?
