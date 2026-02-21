Rzecznik rządu Adam Szłapka przez cały dzień publikuje dziś na portalu X wpisy atakujące PiS za sprzeciw wobec programu SAFE. Opozycję nazywa „zdrajcami”. „Organizować partyjny zlot w Stalowej Woli i jednocześnie blokować 20 mld zł dla Huty Stalowa Wola? To tylko Zdrajcy PiS” - napisał. „Zaoraliście Hutę w Stalowej Woli, sprzedaliście jej część Chińczykom, a teraz planujecie bezczelny skok na kasę i przelanie 10 miliardów zł do spółki-krzak na której czele stoi kumpel Tuska” - odpowiedział poseł Janusz Kowalski.
Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało dziś w Stalowej Woli konwencję, na której główna partia opozycyjna, krytykując działania obecnego rządu w zakresie obronności, przedstawiła własne propozycje programowe.
Od „partyjnego zlotu” do „polexitu”
Faktu, że konwencja odbywała się akurat w Stalowej Woli politycy KO nie mogli przeboleć od kilku dni.
Dziś przez cały dzień wpisy atakujące opozycję publikował rzecznik rządu Adam Szłapka.
Organizować partyjny zlot w Stalowej Woli i jednocześnie blokować 20 mld zł dla Huty Stalowa Wola? To tylko Zdrajcy PiS
— napisał.
Błaszczak wie, że kłamie o programie SAFE. Celowe działanie na szkodę polskiego przemysłu. Zdrajcy PiS
— dodał w kolejnym wpisie.
PiS ma dziś twarz Macierewicza. Gołym okiem widać, że chcą Polexitu
— napisał nieco później.
„Weź się chłopie do porządnej roboty”
Rzecznik rządu doczekał się kilku ciekawych odpowiedzi.
Pan moim zdaniem konkuruje z Zembaczyńskim na największego debila Koalicji Obywatelskiej. Zaoraliście Hutę w Stalowej Woli, sprzedaliście jej część Chińczykom, a teraz planujecie bezczelny skok na kasę i przelanie 10 miliardów zł do spółki-krzak na której czele stoi kumpel Tuska
— skomentował Janusz Kowalski, poseł PiS.
Dla ciebie hejterze Tuska: Pan Wicepremier Mariusz Błaszczak. To po pierwsze. A po drugie: weź się chłopie do porządnej roboty, a nie zachowuj się jak rosyjski troll
— dodał w kolejnym wpisie.
Niedorzeczności propagandzisty Tuska. Może coś napiszesz np. o tysiącach zwolnień w przemyśle zbrojeniowym za waszych rządów w latach 2007-2015? O setkach osób zwolnionych w HSW, zlikwidowaniu ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego, w tym większość na tzw. Ścianie Wschodniej? Śmiało hipokryto!
— odpowiedział Szłapce poseł Jan Mosiński.
Ma płacone za bycie rzecznikiem rządu, a zachowuje się, jak rzecznik partii. Za to nie stawiają teraz zarzutów?🤔
— skomentował Przemysław Bujniak, adwokat.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753789-szlapka-atakuje-pis-zdrajcy-doczekal-sie-odpowiedzi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.