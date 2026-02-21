KOMENTARZE

Szłapka przeżywa konwencję PiS. "Zdrajcy"; "Błaszczak wie, że kłamie". Doczekał się odpowiedzi! "Weź się, chłopie, do roboty"

  • Polityka
  • opublikowano:
Adam Szłapka / autor: Fratria
Adam Szłapka / autor: Fratria

Rzecznik rządu Adam Szłapka przez cały dzień publikuje dziś na portalu X wpisy atakujące PiS za sprzeciw wobec programu SAFE. Opozycję nazywa „zdrajcami”. „Organizować partyjny zlot w Stalowej Woli i jednocześnie blokować 20 mld zł dla Huty Stalowa Wola? To tylko Zdrajcy PiS” - napisał. „Zaoraliście Hutę w Stalowej Woli, sprzedaliście jej część Chińczykom, a teraz planujecie bezczelny skok na kasę i przelanie 10 miliardów zł do spółki-krzak na której czele stoi kumpel Tuska” - odpowiedział poseł Janusz Kowalski.

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało dziś w Stalowej Woli konwencję, na której główna partia opozycyjna, krytykując działania obecnego rządu w zakresie obronności, przedstawiła własne propozycje programowe.

Od „partyjnego zlotu” do „polexitu”

Faktu, że konwencja odbywała się akurat w Stalowej Woli politycy KO nie mogli przeboleć od kilku dni.

Dziś przez cały dzień wpisy atakujące opozycję publikował rzecznik rządu Adam Szłapka.

Organizować partyjny zlot w Stalowej Woli i jednocześnie blokować 20 mld zł dla Huty Stalowa Wola? To tylko Zdrajcy PiS

— napisał.

Błaszczak wie, że kłamie o programie SAFE. Celowe działanie na szkodę polskiego przemysłu. Zdrajcy PiS

— dodał w kolejnym wpisie.

PiS ma dziś twarz Macierewicza. Gołym okiem widać, że chcą Polexitu

— napisał nieco później.

Weź się chłopie do porządnej roboty”

Rzecznik rządu doczekał się kilku ciekawych odpowiedzi.

Pan moim zdaniem konkuruje z Zembaczyńskim na największego debila Koalicji Obywatelskiej. Zaoraliście Hutę w Stalowej Woli, sprzedaliście jej część Chińczykom, a teraz planujecie bezczelny skok na kasę i przelanie 10 miliardów zł do spółki-krzak na której czele stoi kumpel Tuska

— skomentował Janusz Kowalski, poseł PiS.

Dla ciebie hejterze Tuska: Pan Wicepremier Mariusz Błaszczak. To po pierwsze. A po drugie: weź się chłopie do porządnej roboty, a nie zachowuj się jak rosyjski troll

— dodał w kolejnym wpisie.

Niedorzeczności propagandzisty Tuska. Może coś napiszesz np. o tysiącach zwolnień w przemyśle zbrojeniowym za waszych rządów w latach 2007-2015? O setkach osób zwolnionych w HSW, zlikwidowaniu ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego, w tym większość na tzw. Ścianie Wschodniej? Śmiało hipokryto!

— odpowiedział Szłapce poseł Jan Mosiński.

Ma płacone za bycie rzecznikiem rządu, a zachowuje się, jak rzecznik partii. Za to nie stawiają teraz zarzutów?🤔

— skomentował Przemysław Bujniak, adwokat.

X/Joanna Jaszczuk

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych