Trzy dni temu Dorota Wysocka-Schnepf zaprosiła do swojego programu „Pytanie dnia” Marka Dukaczewskiego. Były szef WSI był pytany przez nią o opinię nt. pożyczki z programu SAFE, którą bardzo zachwalał. „Władze i redaktorzy TVP Info nie powinni zapraszać pana Marka Dukaczewskiego ani innych byłych pracowników PRL-owskich służb specjalnych w roli ekspertów” - napisał na platformie X koalicyjny senator Kazimierz Ujazdowski.
W czasie programu prowadzonego przez Wysocką-Schnepf Dukaczewski nie tylko zachwalał pożyczkę z SAFE. Zdobył się jednak na wyartykułowanie kilku „niejasności”. Przed wszystkim jedna atakował opozycję sugerując, że przedstawione argumenty przeciwko SAFE są efektem lobbingu konkurencyjnych firm i taka sytuacja „zagraża interesom naszego kraju”. Obecność „kursanta GRU” w roli eksperta w rządowej telewizji skomentował wówczas szef BBN.
Jak tych bolszewików nie „kochać” skoro w Popielec kursant GRU o operacyjnym ps. Speedy, komunista zdekonspirowany przez FBI i CIA zanim jeszcze zaczął udawać dyplomatę PRL w 1981 r., a potem w 1990 r. w Norwegii nieudolnie rozpoznający północno-wschodnią flankę NATO, a potem ściągnął pogromcę ks. Blachnickiego - esbeka Makowskiego do WSI, w telewizji premiera Tuska mówi o moich „niejasnościach”!
— napisał w mediach społecznościowych 18 lutego szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
Czy TVP chce być wiarygodna?
Zniesmaczony zaproszeniem Dukaczewskiego do TVP Info jest były minister kultury, a dziś koalicyjny senator Kazimierz Ujazdowski. Polityk obozu władzy, mysli jeszcze, że rządowa TVP w likwidacji to stacja, której zależy na wiarygodności.
Ws. dobrych zasad. Władze i redaktorzy TVP Info nie powinni zapraszać pana Marka Dukaczewskiego ani innych byłych pracowników PRL-owskich służb specjalnych w roli ekspertów. To nieuczciwe wobec obywateli i kompromitujące. Przypominając o tym, zakładam oczywiście, że TVP chce być wiarygodna
— napisał w mediach społecznościowych senator KO Kazimierz Ujazdowski.
