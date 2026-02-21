Po odsunięciu sędziego Dariusza Łubowskiego od sprawy wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) Zbigniewa Ziobry wylosowana została do niej sędzia Joanna Grabowska z SO w Warszawie. Okazuje się, że teraz także ona stała się przedmiotem ataków, ponieważ według niektórych, nie daje oczekiwanych gwarancji „odpowiedniej” decyzji. „Wbrew hejterom sędzia od lat orzeka w SO w Warszawie” - napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca KSR sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Wniosek prokuratury o ENA b. ministra sprawiedliwości i posła PiS Zbigniewa Ziobro, który otrzymał azyl na Węgrzech, trafiła do b. kierownika sekcji międzynarodowej ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie sędziego Dariusza Łubowskiego. Sędzia nie spodobał się Waldemarowi Żurkowi, ponieważ wcześniej uchylił ENA posła Marcina Romanowskiego. Do sprawy została wylosowana sędzia Joanna Grabowska z SO w Warszawie, ale i ona zaczyna się wielu nie podobać.
CZYTAJ TAKŻE: Kpina. Sędzia Łubowski odsunięty z powodu braku „bezstronności”. Wiadomo, kto zajmie się sprawą ENA wobec Ziobry
Nowy sędzia, stary hejt
Kontrowersyjny dziennikarz Jan Piński, którego pesudosensacje o inwigilowaniu Radosława Sikorskiego prostował w 2019 r. ówczesny minister Maciej Wąsik, napisał w mediach społecznościowych, że sędzia Grabowska powinna być ze sprawy Ziobry wyłączona. Ma rzekomo posiadać akcje TVRepublika. W ocenie przewodniczącej KRS sędzia Dagmary Pawełczyk-Woickiej to próba zdyskredytowania kolejnego sędziego.
Armia hejterów już atakuje SSO Joannę Grabowską, która ma rozpoznać wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobro po wyłączeniu sędziego Dariusza Łubowskiego (po jego niezasadnym - w mojej ocenie- i kontrowersyjnym wyłączeniu). Wbrew hejterom sędzia od lat orzeka w SO w Warszawie. Sędziowie nie dzielą się na „neo”i „paleo”. Wiecie Państwo, kto trafił do sekcji międzynarodowej po usunięciu z niej sędziego Dariusza Łubowskiego? Sędzia Grzegorz Krzysztofiuk powołany do SO na wniosek KRS nazywanej „neo”. Smutne, bo zmiana podziału czynności sędziego Łubowskiego jest nieprawomocna a SO w Warszawie kieruje bezprawnie sędzia -emeryt
— napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
