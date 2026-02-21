Co się dzieje ze spółką Polska Amunicja, która ma kierować były poseł PO Paweł Poncyljusz? Opozycja grzmi, że sprawą kontraktu na ponad 2 mld euro z programu SAFE, który ma otrzymać, powinna zbadać komisja ds. służb specjalnych. Tymczasem były szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka, zamiast wyjaśniać wątpliwości, próbuje wcisnąć Poncyljusza do worka z napisem PiS. „Od 15 lat nie jest w PiS. W zeszłej kadencji był posłem KO. Jest przyjacielem Pawła Kowala i Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Czy mogę jeszcze w czymś Panu pomóc?” - odpowiedział mu europoseł PiS Maciej Wąsik, do którego Budka w impertynencki sposób zwrócił się per „Ty”.
Po medialnych doniesieniach o tym, że Polska Amunicja, którą kieruje były poseł PO Paweł Poncyljusz, ma dostać intratny kontrakt z pożyczki w ramach programu SAFE, reporter Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski spróbował znaleźć siedzibę spółki w Warszawie. Niestety to się mu nie udało się, a to co zastał na miejscu, wielu wprawiło w osłupienie.
Tak wygląda wejście do siedziby spółki Polska Amunicja Sp. z o.o., która ma być największym beneficjentem programu SAFE i otrzymać 2,3 mld euro mimo iż nie ma własnej produkcji amunicji ale za to prezesem jest były poseł PO
— napisał przed dwoma dniami w mediach społecznościowych europoseł Maciej Wąsik.
Warto dodać, że chodzi o kontrakt na dostarczenie wojsku 300 tys. nabojów 155 mm i budowę fabryki amunicji. Łączny koszt tych inwestycji i zakupów szacowany jest na około 12 mld zł, a z nieoficjalnych informacji wynika, że kwota z SAFE na ten cel wynosi ponad 2 mld euro. Większościowym udziałowcem Polskiej Amunicji była Agencja Rozwoju Przemysłu, jednak po dojściu do władzy koalicji 13 grudnia, zmienił się również właściciel spółki, która jest dziś w rękach prywatnych.
„Czy mogę jeszcze w czymś Panu pomóc?”
Sprawę kontraktu dla Polskiej Amunicji i byłego posła PO Poncyljusz próbował skierować na inne tory były minister aktywów państwowych w rządzie Donalda Tuska europoseł Borys Budka. Używając zwrotu, który miałby świadczyć o wyższości byłego szefa Platformy Obywatelskiej w sposób impertynencki zwrócił się do Macieja Wąsika.
A może przypomnisz, w czyim rządzie ten były poseł KO był wiceministrem gospodarki? I który premier zabiegał o kontrakty dla Polskiej Amunicji?
— napisał w mediach społecznościowy europoseł KO Borys Budka.
Na odpowiedź Wąsika Budka nie czekał długo. Wystarczyło kilka szczegółów w życiorysu Poncyliusza, by europosła KO sprowadzić na ziemię.
1. Nie przypominam sobie, byśmy byli na „ty”.
2. Projekt „Polska Amunicja” był projektem opartym na dominacji spółek państwowych, przygotowanym przez rząd PiS. Nie wiedzieć czemu okrzyknęliście go wtedy skandalem.
3. Jak rozumiem, sprywatyzowany projekt „Polska Amunicja” jest dla KO lepszy niż projekt pod kontrolą państwa? I można mu dać 10 mld złotych? Spółce zatrudniającej kilka osób? Tak? A dlaczego — dlatego, że na czele stoi Poncyljusz?
4. Oczywiście, że kiedyś Paweł Poncyliusz był w PiS. Od 15 lat nie jest w PiS. W zeszłej kadencji był posłem KO. Jest przyjacielem Pawła Kowala i Joanny Kluzik-Rostkowskiej.
5. Czy mogę jeszcze w czymś Panu pomóc?
— odpowiedział byłemu szefowi PO sprowadzając go na ziemie europoseł Maciej Wąsik.
Podsumowanie
Dlaczego b. zastępca Donalda Tuska w fotelu szefa Platformy Obywatelskiej sugestywnie spycha Pawła Poncylisza w stronę PiS? Czyżby strach przed ujawnieniem czegoś kompromitującego sparaliżował zdolność myślenia europosła KO? Jeśli tak, to sam zainteresowany - Poncyliusz - powinien nabrać obaw dotyczących swojej przyszłości i przyszłości. W PO nie był od zawsze, więc na „neumannowską” obronę „jak niepodległość” raczej nie ma co liczyć.
