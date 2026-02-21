Kolejny cios dla Polski 2050. Partyjna rewolucja wyszła już poza Warszawę. Odchodzi kilkudziesięciu działaczy z jednego regionu

30 działaczy Polski 2050 z województwa świętokrzyskiego postanowiło odejść z partii. To znacząca większość struktur partii w tym województwie. Deklarują oni chęć przystąpienia do ugrupowania tworzącego się wokół poseł Pauliny Hennig-Kloski, którą Szymon Hołownia oskarżył niedawno o spowodowanie rozłamu w partii.

Kolejny cios dla partii

Jeszcze jesienią w świętokrzyskich strukturach partii działało ok. 60 członków, posiadających prawo uczestnictwa w wewnętrznych wyborach partii.

Od kilku dni w ugrupowaniu stworzonym przez Szymona Hołownię trwa rewolucja, która zapowiadała się od dłuższego czasu. Odejście kilkudziesięciu członków ze struktur lokalnych to kolejny cios dla partii.

Poseł Kasprzyk: Wszystko przez „uchwałę kagańcową”

Informację w tej sprawie przekazał poseł Rafał Kasprzyk, dotychczasowy lider Polski 2050 w woj. świętokrzyskim. Polityk zapewnił, że wraz z nim partię zdecydowało się opuścić większość lokalnych działaczy.

Stwierdziliśmy wraz z grupą posłów, posłanek, ale również z grupą działaczy, że chcemy dalej tworzyć i realizować rzeczy, które robiliśmy do tej pory. Ale w duchu dialogu i rozmowy, której na ostatnim etapie naszej działalności w Polsce 2050 zabrakło

— powiedział poseł.

Kasprzyk przyznał jako kolejny poseł tego ugrupowania, że powodem takiej decyzji jest przede wszystkim przyjęcie przez Radę Krajową Polski 2050 tzw. uchwały kagańcowej. Uniemożliwia ona wprowadzenie zmian w partii i klubie. Jak stwierdził, dokument ten został „przegłosowany pod dyktando minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz”.

Podział Polski 2050

W środę minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i utworzy nowy klub parlamentarny, o nazwie Centrum. Chęć przyłączenia się do niego zgłosiło łącznie 15 posłów oraz trzech senatorów.

Hołownia: Czuję się oszukany

Szymon Hołownia, były przewodniczący Polski 2050, tuż po ogłoszeniu rozłamu w partii, nie krył żalu i pretensji podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Czuję się oszukany przez Paulinę Hennig-Kloskę. Uważam, że na oszustwie nie buduje się obecności politycznej. Paulina Hennig-Kloska jest ministrem, którego wielokrotnie broniłem wobec koalicjantów przy różnych kryzysach. Dzisiaj zachowuje się w ten sposób, w jaki się zachowuje. Ja pozostaję w Polsce 2050 – mojej pierwszej partii. Klub nadal mamy – jest w nim 15 posłów

— powiedział.

Widocznie ktoś nie nauczył się przegrywać

— dodał Hołownia.

