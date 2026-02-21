30 działaczy Polski 2050 z województwa świętokrzyskiego postanowiło odejść z partii. To znacząca większość struktur partii w tym województwie. Deklarują oni chęć przystąpienia do ugrupowania tworzącego się wokół poseł Pauliny Hennig-Kloski, którą Szymon Hołownia oskarżył niedawno o spowodowanie rozłamu w partii.
Kolejny cios dla partii
Jeszcze jesienią w świętokrzyskich strukturach partii działało ok. 60 członków, posiadających prawo uczestnictwa w wewnętrznych wyborach partii.
Od kilku dni w ugrupowaniu stworzonym przez Szymona Hołownię trwa rewolucja, która zapowiadała się od dłuższego czasu. Odejście kilkudziesięciu członków ze struktur lokalnych to kolejny cios dla partii.
Poseł Kasprzyk: Wszystko przez „uchwałę kagańcową”
Informację w tej sprawie przekazał poseł Rafał Kasprzyk, dotychczasowy lider Polski 2050 w woj. świętokrzyskim. Polityk zapewnił, że wraz z nim partię zdecydowało się opuścić większość lokalnych działaczy.
Stwierdziliśmy wraz z grupą posłów, posłanek, ale również z grupą działaczy, że chcemy dalej tworzyć i realizować rzeczy, które robiliśmy do tej pory. Ale w duchu dialogu i rozmowy, której na ostatnim etapie naszej działalności w Polsce 2050 zabrakło
— powiedział poseł.
Kasprzyk przyznał jako kolejny poseł tego ugrupowania, że powodem takiej decyzji jest przede wszystkim przyjęcie przez Radę Krajową Polski 2050 tzw. uchwały kagańcowej. Uniemożliwia ona wprowadzenie zmian w partii i klubie. Jak stwierdził, dokument ten został „przegłosowany pod dyktando minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz”.
Podział Polski 2050
W środę minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i utworzy nowy klub parlamentarny, o nazwie Centrum. Chęć przyłączenia się do niego zgłosiło łącznie 15 posłów oraz trzech senatorów.
Hołownia: Czuję się oszukany
Szymon Hołownia, były przewodniczący Polski 2050, tuż po ogłoszeniu rozłamu w partii, nie krył żalu i pretensji podczas konferencji prasowej w Sejmie.
Czuję się oszukany przez Paulinę Hennig-Kloskę. Uważam, że na oszustwie nie buduje się obecności politycznej. Paulina Hennig-Kloska jest ministrem, którego wielokrotnie broniłem wobec koalicjantów przy różnych kryzysach. Dzisiaj zachowuje się w ten sposób, w jaki się zachowuje. Ja pozostaję w Polsce 2050 – mojej pierwszej partii. Klub nadal mamy – jest w nim 15 posłów
— powiedział.
Widocznie ktoś nie nauczył się przegrywać
— dodał Hołownia.
CZYTAJ TEŻ Hołownia: Czuję się oszukany przez Paulinę Hennig-Kloskę. Powód ich odejścia jest jeden – nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz
oprac. sc/dorzeczy.pl/radioostrowiec.pl/wPolityce.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753770-kolejny-cios-dla-polski-2050-odchodzi-kilkudziesieciu-dzialaczy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.