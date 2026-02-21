Donald Tusk znów zapomniał, jaki sprawuje urząd i postanowił dalej bić w propagandowy bęben „PiS to Rosja”, choć jeszcze do niedawna ten sam PiS był ekipą „rusofobów”. „Premier Orbán zablokował właśnie europejską pomoc dla Ukrainy, Kaczyński próbuje zablokować SAFE, czyli pieniądze na obronę i polski przemysł zbrojeniowy” - napisał szef polskiego rządu na portalu x, kończąc wpis słowami „Zgadnijcie, kto się cieszy”. Zareagował premier Węgier Viktor Orban, przedstawiając z własnej perspektywy sprawę pomocy dla Ukrainy. „Drogi Donaldzie, jestem odpowiedzialny za naród węgierski i za Węgry. Jeśli ktoś im szkodzi, moim obowiązkiem jest ich bronić”-napisał.
Jedną z obecnych mądrości etapu, którą koalicja 13 grudnia i politycy większości parlamentarnej z uporem godnym lepszej sprawy sprzedają swoim zwolennikom jest rzekoma prorosyjskość PiS. O tym, jak absurdalna jest ta teza, w dodatku gdy wypowiadają ją posłowie KO, można mówić i pisać godzinami. Mimo to premier Tusk i jego koalicja postanowili dalej w to brnąć, tym razem w kontekście programu SAFE.
„Zgadnijcie, kto się cieszy”
Premier Orbán zablokował właśnie europejską pomoc dla Ukrainy, Kaczyński próbuje zablokować SAFE, czyli pieniądze na obronę i polski przemysł zbrojeniowy. Zgadnijcie, kto się cieszy
— napisał szef rządu na platformie X.
Typowy Donald Tusk - połączył dwie różne kwestie, żeby tylko pasowało mu do narracji o rzekomo prorosyjskim PiS. Zapomniał zresztą, że Węgry złożyły wniosek o pożyczkę w ramach SAFE i KE jak na razie jej nie zatwierdziła.
Orban do Tuska: Jestem odpowiedzialny za Węgry
Szef polskiego rządu doczekał się odpowiedzi Viktora Orbana.
Drogi Donaldzie, jestem odpowiedzialny za naród węgierski i za Węgry. Jeśli ktoś im szkodzi, moim obowiązkiem jest ich bronić. Tak będzie i teraz. Dopóki prezydent Zełenski nie wznowi dostaw ropy, nie powinien oczekiwać od nas żadnego wsparcia
— napisał na portalu X premier Węgier.
Co blokował Tusk (i kto się z tego cieszył?)
Oskarżaną opozycję premier natchnął jednak do własnych, podobnych „zagadek”.
Przez lata blokowałeś KPO dla Polski, Zgadnij kto się ucieszył
— napisał europoseł Arkadiusz Mularczyk.
A niemiecki Bundestag od stycznia wstrzymał finansowanie nauki języka polskiego w Niemczech dla dzieci, młodzieży polskiej. Może o tym Pan napisze⁉️
— zapytał europoseł Bogdan Rzońca.
Podsumowanie
Premier Donald Tusk nie tylko wykazuje się hipokryzją (warto bowiem zapytać, kto przez lata cieszył się z jego pierwszego rządu), ale również trywializuje rzeczywiste zagrożenie ze strony putinowskiej Rosji.
X/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753768-tusk-brnie-w-klamstwa-o-pis-odpowiedzial-mu-orban
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.